Hoteleros de Concordia califican a la temporada como la peor en años

En Concordia afirman que el receso de invierno tuvo un promedio de 35% de ocupación. “Seguimos siendo la menos elegida”, expresaron.

Finalizó el receso de invierno en todo el país y desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región (AHGC) calificaron a la temporada como una de las peores en muchos años. En un contexto de crisis los números aportados no fueron los esperados por el sector.

“Las vacaciones invernales 2026 se midieron y los números hablan por si solos, Concordia ha tenido la peor de las temporadas con un 35% de ocupación promedio, número que no solo se mide, sino que se palpa a través de los comentarios de los cientos de socios que nos reclaman algún tipo de acción”, expresaron.

Para el sector los números hablan por sí solos y desde el sector hotelero, gastronómico y turístico expresaron que “el socio reclama acciones entendiendo que, más allá de la situación que se vive a nivel económico, hay destinos que mostraron números mejores. Federación mostró hasta un 52% de ocupación y pudo dilucidar que los alojamientos de más categoría fueron los que primero hicieron porcentaje, lo cual indica que la gente que tiene capacidad de gastar en categoría lo hace y la que se dirige al consumo de cabañas, que suele tener menos poder adquisitivo, directamente no pudo viajar”.

Destacaron que los “hoteleros y los gastronómicos no solo del centro sino de la costanera manifiestan que ‘abren para mantenerse y a veces no cierran los números del día’, según sus opiniones ‘turistas prácticamente no se vieron y el consumidor de Concordia poco y nada’”.

La crisis golpea a públicos y privados

También manifestaron que concesionarios de termas CODESAL, ubicadas en el lago de Salto Grande, “no son ajenos a esta opinión y manifiestan que es la peor temporada de su historia ahí y que es corroborada con la entidad que administra termas número que se refleja en el corte de cintas”.

“Concordia presentó recientemente un plan estratégico y ha tenido cambios e incorporaciones en la Secretaría de Turismo, también se conformó en EMTURER que debería trabajar traccionando las acciones de los destinos para que Entre Ríos sea una propuesta integral fuerte. Sin embargo, parece que no hay recetas que hagan posicionar a Concordia. Llevamos años añorando ser esa ciudad con más atractivos turísticos que las demás, pero seguimos siendo la menos elegida”, indicaron.

Y para cerrar apuntaron: “En ese trayecto, nos quedamos sin hotelería y con ciudadanos con muchas ganas de emprender que lo hacen y se encuentran con una realidad que siempre nos deja mirando hacia otros destinos que avanzan”.