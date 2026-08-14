El dólar mayorista cedió 3 pesos y cerró en 1.489 pesos. Los operadores atribuyen la baja a la intervención oficial y ven margen para contener la cotización.

El dólar mayorista bajó a 1.489 pesos y se alejó de los 1.500 pesos por la intervención oficial.

El dólar mayorista se negoció a $1.489, con una baja de $3, y logró alejarse nuevamente de la zona de los $1.500. La cotización cedió después de acumular dos jornadas consecutivas de avances.

Los operadores consideran que el Banco Central cuenta con respaldo suficiente para mantener contenida la cotización y evitar que la divisa supere de manera sostenida ese nivel.

El dólar oficial mayorista rozó los 1.500 pesos mientras el blue volvió a bajar por cuarta rueda seguida

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos

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Con el valor registrado en la jornada, el dólar mayorista se ubicó 24,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.858,35.

En el Banco Nación, el tipo de cambio minorista bajó $5 y se ubicó en $1.510 para la venta. De esta manera, el dólar tarjeta para consumos en el exterior descendió hasta los $1.963.

El promedio de cotización minorista relevado por el Banco Central se ubicó en $1.515,689.

Los dólares paralelos

En los mercados alternativos, el dólar blue se mantuvo en $1.540. En tanto, el contado con liquidación (CCL) operó en torno a los $1.583, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.521,39.

La dinámica cambiaria muestra una mayor estabilidad en torno a los $1.500, un nivel que el mercado sigue de cerca por su relevancia dentro del actual esquema de bandas.

Los operadores sostienen que el equipo económico busca evitar que el mayorista supere de manera sostenida esa referencia. Para lograrlo, recurriría principalmente a operaciones en los mercados de futuros y a bonos dólar linked.

El desafío para el equipo económico

La estrategia oficial plantea, sin embargo, un desafío adicional: contener el precio del dólar sin profundizar la falta de liquidez ni generar una presión excesiva sobre las tasas de interés en pesos.

En lo que va de 2026, la autoridad monetaria acumula compras por más de US$13.000 millones, mientras que las reservas internacionales brutas se mantienen cerca de los US$50.000 millones.

En este contexto, el mercado sigue de cerca la capacidad del Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria y, al mismo tiempo, administrar el nivel de liquidez y las condiciones financieras en moneda local.