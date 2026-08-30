Reflexiones: ¿Vamos bien, pero estamos mal?

El análisis económico en Argentina históricamente suele dividir aguas. En la actualidad mientras el discurso oficial insiste en que la economía avanza, la calle devuelve otra sensación: bolsillos depreciados, deudas crecientes y un humor social que no coincide con lo que nos dicen que esta pasando. Y aunque ciertos sectores puedan exhibir sus avances, la escena dominante parece ser de quienes transitan con la carga de la inestabilidad.

Para salir del terreno de las sensaciones y entrar en el de los hechos, no queda otra que poner los números sobre la mesa, y analizar que variables se encuentran dentro de ese buen desempeño y cuales no pueden decir lo mismo.

Si el análisis pretende ser honesto, corresponde comenzar por el punto de partida. El actual gobierno asumió con un cuadro macroeconómico desordenado, comenzando con una inflación elevada y persistente, la cual desacomodaba la vida de las familias, un Banco Central con un balance deteriorado y reservas escasas y desequilibrios tanto fiscales como externos que exigían corrección. Si repasamos los discursos oficiales previos a la asunción del actual gobierno, la estrategia se presentaba con tres pilares fundamentales que eran derrotar la inflación, reducir el gasto público y promover el crecimiento (con y sin dinero). Transcurridos tres años, resulta pertinente volver sobre esas premisas iniciales, que si bien parecen lejanas y tal vez no a muchos les interese, sirven como pretexto para evaluar el estado actual de las cuentas macroeconómicas y contrastar el rumbo declarado con la realidad efectiva.

En economía cuando se quiere analizar variables macroeconómicas el punto de partida suele ser el producto, ya que su evolución ofrece una primera fotografía del nivel de actividad económica, lo que nos dice si el país crece o no. En este sentido, los datos oficiales evidencian que el producto se incrementó interanualmente en el año 2026 un 2,3%. Sin embargo, cuando analizamos los sectores que explican dicho desempeño la realidad es más compleja, por lo que cabe preguntarse ¿cuáles son los sectores vienen traccionando dicho crecimiento?

Si comparamos los datos desde el último trimestre del 2023 a la fecha, la agricultura fue el sector que mayor expansión evidenció, sostenida por la cosecha récord de este año y por un desempeño positivo a lo largo de todo el período. Por su parte, la explotación de minas y canteras, a partir de la consolidación como eje energético y exportador derivado de vaca muerta, junto con la intermediación financiara se suman al grupo de mayor expansión, reflejando una recomposición de los márgenes de dichas actividades. En conjunto, estos sectores son los que están traccionando el crecimiento económico y permiten mostrar números agregados positivos, aunque la dinámica revela que el crecimiento descansa en pilares puntuales más que en una recuperación homogénea de la economía, porque por otro lado sectores como la industria y la construcción caen durante el mismo período. Un dato que se desprende de este panorama es el desempeño del mercado laboral, ya que se presenta una paradoja debido a que los sectores que muestran crecimiento son justamente aquellos que emplean menos trabajadores, mientras que los que concentran mayor cantidad de empleo son los que registran caídas.

Al analizar el mercado laboral encontramos que si bien las tasas generales no muestran preocupantes cambios, lo que si preocupa es la composición de dicho entramado. En lo que va la gestión, según los datos de CEPA, se perdieron 30.633 empresas, lo cual repercute en una caída del 4,18% en la cantidad de trabajadores registrados, representando una pérdida de 411.613 puestos de trabajo sólo en el sector privado. Dichas perdidas mantienen estrecha relación con la dinámica por sectores antes mencionada, ya que el sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria con una reducción de 97.312 trabajadores, seguido del sector de la Construcción que perdió 80.399.

En síntesis, lo que está ocurriendo con la economía argentina es que el crecimiento se concentra en motores específicos más que en un impulso generalizado. La fotografía sectorial revela que la expansión se apoya en actividades puntuales, mientras que la caída neta se registra en ramas de alta densidad laboral. El resultado es un mercado de trabajo de menor calidad, en el cual se pierden empleos registrados de sectores como la industria, la construcción y el comercio, y se reemplazan por ocupaciones informales o de baja productividad. Este dato resulta particularmente relevante porque, aunque el discurso oficial insiste en destacar la creación de empleo, lo que no se menciona es el tipo de empleo que se genera. Los registros estadísticos muestran que la dinámica actual combina crecimiento agregado con deterioro en la estructura laboral, una paradoja que tensiona la narrativa gubernamental.

Este contraste entre crecimiento sectorial y deterioro laboral abre la puerta a un segundo eje central del análisis de la coyuntura económica que es el poder adquisitivo y por lo tanto la inflación. Porque si el producto se expande en actividades puntuales y el empleo se precariza, el poder adquisitivo de los salarios se convierte en la verdadera variable de ajuste. Si bien la inflación ya no aparece como la variable que más preocupa a las familias argentinas, ya que se hay que destacar que se ha logrado alcanzar niveles estables del índice de precios en el corriente año, el mismo parece haber encontrado un piso. De esta manera la inflación como tal parece no desordenar la vida como sucedía antes, sin embargo ahora el conflicto está puesto en otro lado.

De lo anterior se desprende una encuesta reciente de la consultora Aresco la cual indagó sobre la cuestión que mas afecta en la vida cotidiana a las familias y el resultado fue contundente ya que un 39,8% señaló que eran los problemas de trabajo o de su actividad económica, relegando a la inflación al segundo lugar. Este desplazamiento en el orden de prioridades no implica que los problemas hayan desaparecido, sino que se reconfiguran. En términos analíticos, lo que se observa es un trade-off en la valoración de los problemas económicos, antes el poder adquisitivo se deterioraba por la inflación y actualmente por un ajuste de los salarios y el empleo. Decir cuál es peor resulta irrelevante, porque ninguno de los dos deja de impactar de manera directa en los bolsillos de los hogares. Del otro lado de las cifras hay familias que ven deteriorado su consumo y que muchas veces no logran sostener un nivel de vida básico sin recurrir al crédito. Esto da pie para incorporar una última variable que se volvió preocupante los últimos meses y es lo relativo al nivel de morosidad.

Si bien hay que entender que en economía el endeudamiento por sí solo no es malo, hay que prestar atención para que se endeudan los agentes, y en este caso particular para qué se endeudan las familias, y por qué en última instancia aumenta cada vez mas esa imposibilidad de pago.

Según los datos oficiales la morosidad del sistema financiero argentino alcanzó el 12,8% en junio de este año, acumulando 18 meses consecutivos de crecimiento desde un nivel inicial del 2,5%. El incumplimiento de las familias se concentra en préstamos personales y tarjetas de crédito, los cuales representan el 73% del saldo irregular total. Aún más preocupante resulta la dinámica de las billeteras virtuales, que no forman parte de los indicadores tradicionales, según CEPA la mora trepó al 29,6% en mayo de 2026 en estos sectores, perforando incluso el techo de la pandemia. En conjunto, esto equivale a 5,8 millones de personas en situación de morosidad dentro del sistema crediticio argentino. La pregunta que emerge es si se trata de un problema individual entre privados o de un fenómeno macroeconómico de mayor alcance. El Gobierno sostiene que la situación responde al desconocimiento financiero de quienes tomaron créditos, a la especulación de los agentes, a errores de los bancos en la asignación de préstamos, a una tasa de interés elevada derivada de la irresponsabilidad electoral de la oposición, y últimamente a la irracionalidad de compras derivadas del mundial por parte de las familias. Sin embargo, los datos sugieren que el fenómeno excede las conductas particulares y se inscribe en una dinámica estructural de fragilidad económica y deterioro del poder adquisitivo.

Finalmente, al llegar a la última pieza del esquema de análisis planteado, las variables fiscales se presentan como el costado que el gobierno muestra como fortaleza. Según el último dato de julio del corriente el Gobierno nacional acumuló en los primeros meses un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB, mostrando una tendencia positiva durante toda la gestión. Sin embargo, cabe mencionar que si bien la corrección debía hacerse, la estrategia de consolidación fiscal actual se apoyó fundamentalmente en una reducción del gasto público, con recortes concretos en múltiples áreas. Este conjunto de medidas configuró un ajuste de carácter marcadamente contractivo, que permitió alcanzar los resultados primarios y financieros positivos, pero que como contrapartida paralizaron sectores estratégicos de la economía. La apuesta oficial era que el recorte del gasto público abriría espacio para que la inversión y la actividad privada tomaran la posta, sin embargo ese motor todavía no se enciende y la contrapartida esperada permanece ausente.

El análisis aquí se centra en los aspectos que repercuten de manera más directa en la vida cotidiana de las personas, sin desconocer que existen otras variables como las monetarias que han mostrado cierta mejora. Sin embargo, estos avances dejan abiertas muchas dudas, especialmente en lo referido al rumbo de la deuda y al comportamiento del tipo de cambio, que continúan siendo factores de incertidumbre estructural.

En definitiva, cuando se quiere realizar un análisis de la economía hay que comprender que todo se relaciona con todo. Las decisiones de política económica repercuten de lleno en los números más complejos, evidenciados actualmente en el deterioro del empleo y del poder adquisitivo. Es cierto que existen sectores que logran sostenerse, familias con estructuras de ingresos fuertes que encuentran cierta estabilidad cuando algunas variables se acomodan. Pero conviene recordar que quienes integran la cúspide de la pirámide de ingresos en Argentina representan apenas el 10%, mientras que la clase media se va desdibujando y el universo más cercano a la pobreza se expande. En este contexto, cada decisión económica no es neutral. Por lo que, volviendo a la pregunta inicial ¿vamos bien, pero estamos mal?, la respuesta corta será depende del lugar que cada uno ocupe en la estructura social. Sin embargo, en líneas generales no se vislumbra una recomposición cercana de las variables que siguen desajustadas, o que directamente se quebraron por decisión política. Incluso aquellas que hoy se muestran tranquilas no transmiten la confianza de permanecer así en el largo plazo.

Referencias:

Banco Central de la República Argentina. (2026). Informe sobre Bancos.

Centro de Economía Política Argentina. (2026). Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a mayo 2026.

Centro de Economía Política Argentina. (2026). Endeudamiento y mora en familias

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2026). Agregados macroeconómicos. INDEC

Ministerio de Economía de la Nación. (2026). Información estadística económica y fiscal. https://www.argentina.gob.ar/economia/informacion-estadistica

Por Rocío Arce / Especial para UNO