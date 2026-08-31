Uno Entre Rios | Economia | Gobierno

El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles

La actualización tributaria del Gobierno debía comenzar este lunes, pero el Ejecutivo la trasladó al 1° de octubre. Alcanza a naftas y gasoil.

31 de agosto 2026 · 15:59hs
El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles.

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles.

El Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos sobre los combustibles. La medida quedó establecida mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La actualización impositiva estaba prevista para comenzar a regir desde el 1° de septiembre, pero el Ejecutivo decidió diferirla nuevamente y fijó como nueva fecha de aplicación el 1° de octubre de 2026.

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral.

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

el gobierno otorgo un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados publicos

El Gobierno otorgó un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos

La medida alcanza a los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Qué impuestos se actualizarán

El decreto modifica el esquema establecido por el Decreto 617/2025 y sus posteriores modificaciones, mediante el cual el Gobierno había ido postergando los efectos de las actualizaciones impositivas.

Ahora, el Ejecutivo estableció que el incremento total pendiente comenzará a tener efecto sobre los hechos imponibles a partir del 1° de octubre.

Ese monto acumulado contempla las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025, además de las previstas para el primer y segundo trimestre de 2026.

De esta manera, desde este lunes 1° de septiembre no comenzará a aplicarse el tramo de la actualización tributaria que estaba previsto originalmente.

Por qué el Gobierno decidió postergar el aumento

Según los fundamentos del decreto, la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La medida se suma a las sucesivas postergaciones que el Ejecutivo dispuso sobre la actualización de estos impuestos, en un esquema que viene modificándose desde 2025.

La medida no fija un aumento para las naftas

El decreto no establece un porcentaje de aumento para las naftas o el gasoil a partir de octubre. Lo que dispone es la postergación de la aplicación de los incrementos correspondientes a los impuestos sobre los combustibles.

Por ese motivo, el impacto que la actualización tributaria pueda tener sobre el precio final en los surtidores dependerá de la decisión de las empresas y de cuánto de ese componente impositivo sea trasladado al valor de los combustibles.

La norma establece que sus disposiciones entran en vigencia desde este 1° de septiembre, aunque los incrementos tributarios mencionados comenzarán a regir, según lo dispuesto por el Ejecutivo, a partir del 1° de octubre de 2026.

Gobierno Aumentos Combustibles
Noticias relacionadas
Entre Ríos: regularizaron 124.000 hectáreas de tierras fiscales.

Entre Ríos: regularizaron 124.000 hectáreas de tierras fiscales

La iniciativa llega en un contexto en el que el salario mínimo vigente se ubica en $376.600, muy inferior a los ingresos de la mayoría de los convenios

Paritarias: el Gobierno busca garantizar salarios mínimos de al menos $1 millón

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional.

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

El Gobierno otorgó la licitación por 20 años para obras de las rutas nacionales 12 y 18. 

El Gobierno otorgó la licitación por 20 años para obras de las rutas nacionales 12 y 18

Ver comentarios

Lo último

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Ultimo Momento
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

La provincia
El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Dejanos tu comentario