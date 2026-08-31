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ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes

ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes. El cronograma comenzará en noviembre y tendrá una segunda etapa en marzo de 2027.

31 de agosto 2026 · 10:00hs
ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes. El cronograma comenzará en noviembre y tendrá una segunda etapa en marzo de 2027.

ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes. El cronograma comenzará en noviembre y tendrá una segunda etapa en marzo de 2027.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la obligación de emitir comprobantes electrónicos o utilizar controladores fiscales a nuevos grupos de contribuyentes. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5893/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Desde el 1° de noviembre de 2026, la obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

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La disposición también comprende a los contribuyentes incorporados al Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

En una segunda etapa, desde el 1° de marzo de 2027, deberán emitir comprobantes electrónicos los sujetos que no estén alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los contribuyentes comprendidos podrán utilizar los sistemas habilitados por ARCA para generar facturas y demás documentos respaldatorios de sus operaciones.

Los comprobantes impresos quedarán reservados como mecanismo de contingencia para los casos en los que no sea posible utilizar los medios electrónicos autorizados.

La medida amplía la digitalización de las operaciones y la trazabilidad fiscal de sectores que hasta ahora contaban con excepciones al régimen general.

ARCA factura electrónica Monotributo
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