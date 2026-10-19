El dólar mayorista avanzó $6,50 y los financieros registraron variaciones. Los bonos argentinos cayeron y el riesgo país alcanzó 678 puntos.

Dólar: el oficial subió a 1.540 pesos, el blue llegó a 1.560 pesos y aumentó el riesgo país.

El mercado cambiario argentino comenzó la semana con subas en las principales cotizaciones del dólar. Este lunes 19 de octubre, el billete oficial aumentó $5 en el Banco Nación, el blue también avanzó y el mayorista registró su segunda jornada consecutiva de incremento. En paralelo, los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país alcanzó su nivel más elevado de 2026.

En el Banco Nación , la moneda estadounidense cerró a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta , con un aumento de $5, equivalente al 0,33%, respecto del viernes.

El dólar blue finalizó a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. La cotización informal también ganó $5, un 0,32%, y volvió a ubicarse en el máximo registrado durante octubre.

Por su parte, el dólar mayorista avanzó $6,50, equivalente al 0,43%, y terminó en $1.524,50, según los datos publicados al cierre de la jornada.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

Las referencias verificadas para este lunes fueron las siguientes:

Tipo de dólarCompraVentaVariación diariaOficial Banco Nación$1.490$1.540+$5 (+0,33%)Blue$1.540$1.560+$5 (+0,32%)MEP—$1.539,59+0,19%Contado con liquidación—$1.621,85+0,53%Mayorista—$1.524,50+$6,50 (+0,43%)

Las variaciones fueron calculadas respecto de las referencias de cierre publicadas el viernes 16 de octubre por Ámbito. Las cotizaciones financieras pueden presentar diferencias entre operadores debido al instrumento utilizado y al momento de registro.

El mayorista volvió a subir y se redujo la brecha cambiaria

La evolución del dólar mayorista fue uno de los principales movimientos de la jornada. Después de haber cerrado el viernes a $1.518, la cotización avanzó hasta $1.524,50.

Con este incremento, el tipo de cambio mayorista acumuló dos ruedas consecutivas en alza, aunque continuó considerablemente por debajo del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

El movimiento se produjo en un escenario de mayor cautela entre los inversores, condicionado por el comportamiento de los mercados internacionales y las expectativas sobre la política monetaria argentina.

La diferencia entre el dólar blue y el mayorista quedó en $35,50, equivalente al 2,33%. En tanto, la brecha entre el informal y el precio minorista del Banco Nación se ubicó en apenas el 1,30%.

Esta última diferencia se mantuvo reducida pese al incremento de ambas cotizaciones.

Los dólares financieros también registraron movimientos

En el segmento bursátil, el dólar MEP cerró a $1.539,59, mientras que el contado con liquidación alcanzó los $1.621,85.

Ambas cotizaciones registraron avances respecto de las referencias del viernes, aunque de distinta magnitud.

El MEP, utilizado para adquirir divisas mediante operaciones con títulos negociados en el mercado argentino, se mantuvo cerca del precio minorista del Banco Nación.

Por su parte, el contado con liquidación, que permite obtener dólares mediante operaciones con activos financieros negociados en el exterior, continuó mostrando una diferencia más importante respecto del mayorista.

La brecha entre el CCL y el dólar mayorista se ubicó alrededor del 6,4%.

Los operadores siguen de cerca estas diferencias porque permiten evaluar la demanda de cobertura cambiaria y las condiciones de liquidez en los distintos segmentos financieros. Ambito

El riesgo país llegó a 678 puntos y retrocedieron los bonos

La jornada financiera también estuvo marcada por un deterioro en las cotizaciones de los títulos públicos argentinos.

El riesgo país elaborado por JP Morgan alcanzó los 678 puntos básicos, su nivel más elevado de 2026, según el relevamiento publicado por Ámbito a las 16.40.

Los bonos soberanos denominados en dólares registraban caídas de hasta el 1,6%, encabezadas por el Global 2046.

También presentaban retrocesos el Bonar 2041, con una baja del 1,2%, y el Bonar 2035, que perdía el 1,1%.

El aumento del riesgo país refleja una mayor prima exigida por los inversores para mantener deuda argentina frente a los títulos del Tesoro estadounidense.

Entre los factores que influyeron sobre el comportamiento de los activos se destacaron las elevadas tasas internacionales, el precio del petróleo por encima de los US$100 y las expectativas sobre la economía argentina.

El valor de 678 puntos corresponde a la última referencia verificada durante la tarde y no debe considerarse un cierre definitivo del indicador.

Las acciones argentinas retrocedieron en Buenos Aires y Wall Street

El mercado accionario también comenzó la semana con resultados negativos.

Este lunes entró en funcionamiento el nuevo índice MSCI Merval, que reemplaza al tradicional S&P Merval en el marco de los cambios implementados por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Durante la tarde, los principales índices accionarios locales registraban retrocesos de hasta el 1,7%.

En Wall Street, las acciones argentinas que cotizan mediante certificados ADR también mostraban resultados negativos.

Entre las principales bajas se encontraban Edenor, con una caída del 4,7%; Telecom Argentina, que retrocedía el 2,8%; y Central Puerto, con una pérdida del 2,3%.

Los movimientos se produjeron en un contexto internacional caracterizado por una mayor aversión al riesgo, que también afectó a otros mercados emergentes.

Estas variaciones corresponden a valores de la tarde y podrían diferir de los resultados definitivos de cierre.

Reservas del Banco Central y tasas de interés

Otro de los principales indicadores que sigue el mercado es la evolución de las reservas internacionales.

El último dato de cierre contrastado corresponde al viernes 16 de octubre, cuando el Banco Central compró US$68 millones en el mercado cambiario.

Con esa operación, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por US$982 millones durante octubre y US$15.550 millones en lo que va de 2026.

Las reservas internacionales brutas finalizaron aquella jornada en US$50.236 millones, después de aumentar US$196 millones respecto del jueves.

Al momento de elaborar esta crónica no se había podido verificar un resultado definitivo correspondiente al lunes 19, por lo que las cifras anteriores se presentan exclusivamente como antecedentes del último día hábil.

En materia de tasas, el Banco Nación informaba una tasa nominal anual del 23% para depósitos a plazo fijo en pesos realizados por canales electrónicos, con plazos de entre 30 y 35 días.

El rendimiento de las colocaciones en moneda local continúa siendo una variable relevante para evaluar las alternativas de inversión frente a la evolución del dólar y la inflación. Banco de la Nación

Inflación y expectativas para las próximas jornadas

La evolución del mercado cambiario también está vinculada con los últimos indicadores de inflación.

El Índice de Precios al Consumidor registró en septiembre una suba del 1,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

Estos resultados forman parte del escenario que analizan los operadores para proyectar la evolución de las tasas de interés, el tipo de cambio y los rendimientos de los instrumentos financieros.

De cara a las próximas jornadas, la atención continuará concentrada en el comportamiento del dólar mayorista, las compras de divisas del Banco Central y la evolución de los bonos soberanos.

El aumento del riesgo país y las caídas de los activos argentinos introducen un factor adicional de incertidumbre, en un contexto internacional que continúa mostrando volatilidad.

El cierre cambiario de este lunes dejó aumentos moderados en las principales cotizaciones, mientras que el mercado financiero registró un deterioro más pronunciado en los precios de los bonos y las acciones.