El dólar mayorista cerró a 1.525 pesos y los financieros avanzaron. Los bonos revirtieron las bajas iniciales y el riesgo país retrocedió por la tarde.

Dólar: el blue subió a 1.570 pesos, el oficial llegó a 1.545 pesos y el riesgo país tocó 710 puntos.

El mercado cambiario argentino cerró este martes 20 de octubre con aumentos en las principales cotizaciones del dólar. El billete oficial registró su tercera suba consecutiva, el blue avanzó otros $10 y alcanzó los $1.570, mientras que el mayorista mostró una variación mínima.

En paralelo, los bonos soberanos protagonizaron una jornada de marcada volatilidad y el riesgo país llegó a superar los 700 puntos básicos antes de retroceder durante la tarde.

En las pizarras del Banco Nación, la moneda estadounidense terminó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con un incremento de $5 respecto del lunes, equivalente al 0,32%.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, después de avanzar $10, un 0,64%. La cotización informal quedó $25 por encima del precio minorista del Banco Nación, con una brecha del 1,62%.

El dólar mayorista, referencia para las operaciones entre bancos y grandes empresas, aumentó apenas 50 centavos y finalizó en $1.525. El volumen negociado alcanzó los US$673 millones, por encima del promedio mensual de US$553 millones informado por operadores del mercado.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

El dólar oficial cerró este martes 20 de octubre a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, con un incremento de $5, equivalente al 0,32% respecto de la jornada anterior. Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, tras registrar una suba de $10, equivalente al 0,64%.

En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó a $1.544,17, con un avance de $3,37 (+0,22%), mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.628,44, luego de aumentar $4,46 (+0,27%). En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.525, con una variación positiva de 50 centavos, equivalente al 0,03%.

Las cotizaciones corresponden a valores de cierre publicados durante la tarde. Para los dólares financieros se utilizó una misma serie de referencia en la comparación diaria. Los precios del MEP y del contado con liquidación pueden presentar diferencias según el instrumento utilizado y el horario de negociación.

El dólar oficial acumuló tres jornadas consecutivas en alza

El comportamiento del dólar mayorista fue uno de los aspectos destacados de la rueda cambiaria.

Después de haber aumentado $6,50 durante el lunes, la cotización mostró este martes un avance mucho más moderado, de apenas 50 centavos.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista alcanzó los $1.525 y se mantuvo considerablemente por debajo del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

Para la jornada, ese techo se ubicó en $1.939,33, por lo que la cotización terminó $414,33 por debajo del límite previsto en el esquema de flotación administrada.

La diferencia equivale al 27,2% del valor mayorista y refleja el margen existente antes de alcanzar el nivel que obligaría a intervenir a la autoridad monetaria para defender el límite superior.

Desde comienzos de 2026, las bandas cambiarias se actualizan de acuerdo con la inflación informada por el Indec, en reemplazo del ajuste mensual fijo que se utilizaba anteriormente.

El comportamiento del dólar se produjo en un escenario de mayor demanda de cobertura, aunque sin movimientos bruscos en el segmento mayorista.

El blue alcanzó los $1.570 y avanzaron los financieros

En el mercado informal, el dólar blue volvió a registrar un incremento y alcanzó los $1.570 para la venta.

La cotización paralela acumuló así tres jornadas consecutivas sin retrocesos y se ubicó $10 por encima del valor registrado al finalizar septiembre.

El movimiento también se reflejó en los tipos de cambio financieros.

El dólar MEP cerró a $1.544,17, mientras que el contado con liquidación terminó en $1.628,44, según las referencias publicadas por Ámbito.

La diferencia entre el CCL y el dólar mayorista se ubicó en torno al 6,8%, uno de los niveles más elevados de los últimos dos meses.

Esta brecha es seguida especialmente por los operadores financieros, debido a que refleja las diferencias entre el precio del dólar en el mercado oficial y el valor implícito de las operaciones bursátiles que permiten obtener divisas en el exterior.

El incremento de los dólares alternativos se produjo en una jornada en la que los inversores continuaron evaluando la evolución de las reservas internacionales, las tasas de interés y las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional.

El riesgo país superó los 700 puntos y después retrocedió

La principal novedad financiera del martes estuvo relacionada con el comportamiento de los bonos soberanos argentinos.

Durante las primeras operaciones, los títulos públicos denominados en dólares registraron caídas promedio cercanas al 1,5%, situación que impulsó al riesgo país elaborado por JP Morgan hasta los 710 puntos básicos.

Se trató del nivel más elevado registrado durante 2026 y del mayor valor desde octubre del año pasado.

Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse con el transcurso de la jornada.

Los bonos revirtieron las pérdidas iniciales y algunos títulos Globales pasaron a terreno positivo.

Entre los instrumentos que mostraban recuperación durante la tarde se destacaban el Global 2035, con una suba del 0,5%, y los Globales 2041 y 2046, que avanzaban alrededor del 0,3%.

Como consecuencia de esta recuperación, el riesgo país retrocedía hasta 672 puntos básicos en la actualización de las 16.59, una disminución del 0,4% respecto del cierre del lunes, cuando había finalizado en 675 unidades.

La cifra de 672 puntos corresponde a la última referencia verificada durante la tarde y no a un cierre definitivo confirmado.

Bonos y acciones: una jornada de marcada volatilidad

El comportamiento de los activos argentinos estuvo condicionado por factores internacionales y por las expectativas sobre la economía local.

Entre los principales elementos que explican la volatilidad se encuentra el nivel de las tasas de interés de Estados Unidos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene alrededor del 5,15%, una referencia elevada que encarece las condiciones de financiamiento para los países emergentes.

En ese escenario, los títulos argentinos resultan especialmente sensibles a los cambios en la percepción de riesgo de los inversores.

También influyen las expectativas relacionadas con los vencimientos de deuda de 2027 y 2028, así como la posibilidad de que el Gobierno nacional vuelva a acceder a los mercados internacionales de crédito.

En el mercado accionario, los papeles argentinos mostraban una recuperación durante la tarde.

En Wall Street, los certificados ADR de Grupo Financiero Galicia avanzaban un 2,8%, mientras que Banco Macro ganaba un 2,7% y BBVA Argentina subía un 2,6%.

En Buenos Aires, el nuevo índice MSCI Merval operaba prácticamente sin modificaciones, alrededor de las 98.214 unidades.

Estas variaciones corresponden a las últimas cotizaciones verificadas durante la tarde y no deben interpretarse como resultados definitivos de cierre.

Reservas del Banco Central y tasas de interés

Otro de los indicadores que concentra la atención del mercado es la evolución de las reservas internacionales del Banco Central.

El último resultado confirmado corresponde al lunes 19 de octubre, cuando la autoridad monetaria adquirió US$18 millones en el mercado cambiario.

Con esa operación, el organismo extendió a 15 jornadas consecutivas su racha compradora y acumuló aproximadamente US$1.000 millones durante octubre.

En lo que va de 2026, las compras de divisas alcanzaron alrededor de US$15.569 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron el lunes una disminución de US$84 millones y finalizaron en US$50.152 millones.

La diferencia entre las compras de dólares y la evolución de las reservas responde a que el stock también está condicionado por pagos, movimientos de depósitos y cambios en la valuación de los activos que lo integran.

Al momento de elaborar esta crónica todavía no se había obtenido una cifra suficientemente contrastada de las operaciones del Banco Central correspondientes al martes 20. A24

En materia de tasas de interés, los últimos datos disponibles para el lunes mostraban una TAMAR de bancos privados del 24,63% nominal anual y una BADLAR del 23,63%.

Estos indicadores son utilizados por el mercado para evaluar el costo del dinero y las condiciones de financiamiento en pesos. No representan necesariamente las tasas ofrecidas al público para depósitos minoristas.

Las variables que seguirán los inversores

La evolución del mercado cambiario durante las próximas jornadas estará vinculada con el comportamiento de la demanda de dólares, la disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones y la capacidad del Banco Central para mantener el saldo comprador.

También continuará bajo observación el desempeño de los bonos soberanos, especialmente después de que el riesgo país superara transitoriamente los 700 puntos básicos.

El escenario internacional agrega un componente de incertidumbre, principalmente por la evolución de las tasas estadounidenses y los movimientos del precio del petróleo.

En el plano local, los operadores seguirán atentos a las necesidades de financiamiento del Tesoro y a las condiciones de liquidez del sistema financiero.

El balance del martes dejó aumentos moderados en las principales cotizaciones cambiarias, mientras que los bonos argentinos consiguieron revertir parte de las pérdidas iniciales y el riesgo país terminó alejándose de los máximos registrados durante la mañana.

Fuente: Banco Central de la República Argentima.