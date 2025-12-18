Uno Entre Rios | Economia | Córdoba

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

El cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF dejó 40 trabajadores despedidos. Denuncian falta de negociación, falsas denuncias y uso de seguridad privada

18 de diciembre 2025 · 13:15hs
Mientras regía una conciliación obligatoria cerraron la fábrica de nuemáticos IBF, en Córdoba, y 40 trabajadores quedaron despedidos.

Los obreros denunciaron el uso de seguridad privada, la falta de instancias de negociación y una falsa acusación de secuestro para justificar el desalojo policial, en un conflicto que se inscribe en el avance de los cierres industriales, los despidos y la precarización laboral.

El conflicto en la fábrica de neumáticos se profundizó, en medio de denuncias por maniobras violentas, irregularidades legales y una acusación judicial que el sindicato califica como falsa.

Los operarios despedidos realizaron un corte de media calzada sobre avenida Sabattini al 6.100, en el barrio Deán Funes, para visibilizar la situación y reclamar respuestas. La protesta se dio luego de que la empresa cerrara sus puertas pese a que el Ministerio de Trabajo provincial había dictado la conciliación obligatoria y declarado ilegales las cesantías.

Fábrica de neumáticos IBF Córdoba

Miguel Díaz, delegado de la planta, cómo se produjo la notificación del cierre: “Llegaron con escribanos y patovicas. Es evidente que es una acción sin legitimidad, por eso intentaron imponerla por la fuerza”, afirmó. Según el representante sindical, no existió ninguna instancia previa de diálogo ni negociación con los trabajadores ni con el gremio del neumático.

“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Díaz a medios locales, al tiempo que calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la fábrica se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial. “Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.

Pese a la intervención de las autoridades de Trabajo de Córdoba, que intimaron a la empresa a reincorporar al personal, la fábrica amaneció cerrada y sin representantes que den explicaciones. Desde el gremio remarcaron que la patronal nunca notificó formalmente a los delegados ni respetó los procedimientos legales vigentes, publica Infogremiales.

Durante la protesta, los trabajadores recibieron el apoyo de organizaciones gremiales, sociales, docentes y universitarias, que coincidieron en señalar que el caso de IBF no es aislado, sino parte de una política que profundiza la precarización laboral y debilita los derechos de los trabajadores.

Mientras tanto, los despedidos continúan reclamando la reincorporación y el respeto a la legislación vigente, en un conflicto que sigue abierto y con un fuerte impacto social en la capital cordobesa.

El SUTNA nacional denunció los hechos, definió un paro inmediato en toda la provincia, que ocurrió en paralelo al reclamo por paritarias, y convocó a las organizaciones que luego se acercaron a apoyar a los trabajadores perjudicados. "Esta situación se da en simultaneo al paro general por paritarias de las grande fábricas del neumático, y dada la gravedad de los hechos la Delegación Córdoba y el Sutna Nacional llama a un paro de 24 hs a partir de las 00 hs del 16 de diciembre en toda la provincia de Córdoba".

Córdoba fábrica Despidos trabajadores
