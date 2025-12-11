Capacidad instalada: la industria textil usa sólo el 37%

La industria textil utiliza sólo el 37% de su capacidad instalada y ya perdió unos 14.000 puestos de trabajo desde 2024, según la fundación Protejer

La utilización de la capacidad instalada de la industria textil está por debajo del año de la pandemia y se han perdido 14.000 puestos de trabajo en lo que va de la gestión de jJavier Mile, según datos del Boletín Económico sectorial de la Fundación ProTejer de septiembre de 2025. En éste se abunda: "la industria textil registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas el 37,1%. Esta cifra, que se ubica por debajo de los niveles del año de pandemia, representa 14,2 puntos porcentuales por debajo de los niveles de uso de la capacidad de septiembre de 2024 y se mantiene 22% por debajo del nivel observado en septiembre del 23".

Al analizar el acumulado en 2025, se confirma la continuidad de la tendencia negativa registrada en 2024: el uso de la capacidad instalada llega apenas al 42,7%.

En lo que tiene que ver con el empleo, en agosto de 2025, el empleo asalariado registrado privado total en el sector cayó 2% comparado con diciembre de 2023. Eso es un equivalente a la pérdida de 125.876 puestos de trabajo.

En el caso del sector textil, confecciones, cuero y calzado, la caída porcentual del empleo fue la más alta de todos los sectores, junto con construcción (del -12%). Esto representó una pérdida de casi 14.000 puestos de trabajo.

Como contracara, entre enero y octubre de 2025 las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 332.696 toneladas y 1.450 millones de USD. Esto representa un aumento de +89% interanual en cantidades y +61% en valores.