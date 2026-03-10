Bancos: las moras en los pagos golpeó los balances

El último trimestre de 2025 marcado por el deterioro de carteras de crédito en bancos que cotizan en bolsa. Las acciones pierden casi 30% en Wall Street

El último trimestre de 2025 marcado por el deterioro de carteras de crédito en bancos que cotizan en bolsa. Las acciones pierden casi 30% en Wall Street

El cierre de la temporada de balances en la City dejó en claro que el sector bancario atraviesa un momento en la que la combinación de tasas altas y crecimiento de la mora comenzaron a afectar negativamente las ganancias de las principales entidades.

Los cuatro bancos argentinos que cotizan en Wall Street: BBVA, Galicia, Macro y Supervielle reportaron en los últimos días caídas en sus márgenes en el último trimeste de 2025 en comparación a lo que había ocurrido en el año anterior. El factor de peso lo tuvo el manejo del riesgo de las distintas carteras, ante un aumento de la tasa de incobrabilidad de los préstamos que otorgan.

El que se llevó la peor parte fue el Grupo Financiero Galicia, que no solo informó resultados que estuvieron por debajo de lo que el mercado esperaba, sino que también reveló una caída de sus utilidades netas: el mercado calculaba que esta iba a estar en negativo en unos $23.000 millones, pero las pérdidas superaron los $ 83.000 millones, publica Clarín.

Galicia es el holding privado más grande del sistema financiero argentino, por lo que sus movimientos pueden dar cuenta de comportamiento del mercado: la baja interanual de la inflación en un contexto de tasas altas y falta de actualización de los salarios complica la capacidad de pago de familias y empresas. "El aumento de cargos por incobrabilidad, que rozó el 30%. los resultados por exposición a la inflación y un menor crédito fiscal sostienen la utilidad neta en terreno negativo", destacaron en Delphos.

Wall Street.jpg

El Banco Supervielle también arrastró otro trimestre con pobres resultados. "Los resultados del cuarto trimestre fueron malos. No hay otra palabra que los resuma mejor", apuntaron en Delphos. Si bien destacaron que la entidad logró mejorar en el margen sus ingresos financieros, estos "no fueron suficientes para compensar el aumento de los cargos por incobrables. A su vez, no logró capitalizar el rebote en las valuaciones de los títulos públicos post elecciones, como si lo hizo, por ejemplo, Banco Macro. También subieron los gastos administrativos", sumaron.

Por su parte, los números reportados tanto por el Banco Macro, como por el BBVA no resultaron tan negativos pero marcaron que la capacidad de pago de los clientes es una señal de alerta para todo el sistema.

El Macro logró dejar atrás un trimestre de pérdidas y comunicó ganancias por $100.080 millones en el cuarto trimestre de 2025. Pese a esto, el resultado estuvo casi un 40% por debajo de lo que esperaban los inversores: en este caso el aumento de los costos estuvo principalmente explicado por indemnizaciones y retiros durante ese periodo.

Por último, el balance del BBVA consiguió convencer a los inversores. "Reportó una recuperación secuencial de la rentabilidad en el cuarto trimestre de 2025, impulsada por márgenes más fuertes y crecimiento de la actividad, en línea con las expectativas, aunque los resultados aún se mantienen por debajo de los niveles del año anterior", afirmó Matías Cattaruzzi, de Adcap.

Para el BBVA el cierre de 2025 "confirmó una recuperación moderada de la rentabilidad, respaldada por la normalización de márgenes y el fuerte crecimiento de la actividad, mientras que la calidad crediticia sigue siendo la principal variable a monitorear de cara a 2026", sumó Cattaruzzi.

Las cotizaciones de estas empresas en Wall Street reflejan la debilidad de los resultados y la desconfianza de los inversores. En lo que va de 2026, el ADR del Supervielle, por ejemplo, cae casi 30% en Nueva York, seguido por el BBVA que pierde casi 24% este año con datos al viernes y el Macro y el Galicia, cuyo papel cae menos de 23%.

Pese a este panorama, los analistas financieros son cautamente optimistas para el sector bancario: "2026 será un año de transición hacia un sistema financiero más normalizado. BBVA aparece como el banco mejor posicionado en términos de crecimiento y calidad de activos. Galicia combina recuperación sectorial con un proceso de integración que podría generar mejoras relevantes en eficiencia", apuntaron en Delphos.

"Macro presenta el balance más sólido y mayor opcionalidad estratégica, aunque con una rentabilidad de corto plazo más contenida. Supervielle ofrece potencial de recuperación, pero con mayor dependencia de la evolución del ciclo crediticio y de la ejecución interna", agregaron también.