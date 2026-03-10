Suspenden a 400 trabajadores de ArreBeef en Pérez Millán

Los trabajadores fueron suspendidos, sin pago de salarios, por la reducción del nivel de faena en la planta del frigorífico ubicado en el partido de Ramallo.

Los trabajadores fueron suspendidos, sin pago de salarios, por la reducción del nivel de faena en la planta del frigorífico ubicado en Ramallo.

Alrededor de 400 trabajadores vinculados al frigorífico ArreBeef, en el partido de Ramallo, fueron suspendidos en los últimos días tras la reducción del nivel de faena en la planta. Se trata de operarios contratados a través de una agencia laboral que son convocados en períodos de alta producción y quedan sin actividad cuando disminuye el ingreso de hacienda.

Según explicaron fuentes del sector, este tipo de recortes de personal se produce habitualmente al menos una vez al año y suele extenderse entre uno y dos meses, hasta que la actividad vuelve a incrementarse.

Entre los factores que influyen en la situación se mencionan el elevado precio del ganado en pie y un tipo de cambio considerado bajo para la exportación, lo que reduce los márgenes de rentabilidad de la industria.

Trabajadores afectados señalaron además que las suspensiones se realizan sin pago de salario y que quienes trabajan a través de agencias perciben ingresos menores que el personal efectivo, pese a realizar tareas similares dentro de la planta.

La mayoría de los trabajadores se enteró el fin de semana, sin saber si volverán a ingresar a la planta ni por cuánto tiempo se extenderá la suspensión.

Arrebeef no es un caso aislado. En febrero cerró Fate en San Fernando y dejó en la calle a 920 trabajadores de una histórica fábrica de neumáticos, golpeada por la apertura de importaciones y la caída de la demanda. La semana pasada bajó la persiana el frigorífico San Roque en Morón: cierre definitivo y 140 despidos, con la empresa justificándose en la “caída del consumo” y el avance de las importaciones de carne.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en solo dos años de gobierno de Milei se registraron más de 700 conflictos laborales por cierres, despidos y suspensiones en todo el país, con la industria a la cabeza.

Entre 2024 y 2025 más de 300.000 trabajadores quedaron en la calle por despidos, suspensiones, cierres de empresas y “retiros voluntarios”. Detrás de cada número hay una familia que pierde ingresos, obra social y futuro.

Arrebeef, Fate, San Roque son la consecuencia directa de un modelo que abre importaciones, licúa salarios y deja caer la producción nacional mientras la timba financiera celebra.