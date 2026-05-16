El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono.

Valentina Clemente, de Sobrevivientes Paraná, alertó sobre el maltrato animal en la ciudad y cuestionó la eficacia de la legislación vigente.

En diálogo con UNO, la proteccionista de Sobrevivientes Paraná, Valentina Clemente, analizó la situación del maltrato animal en la ciudad , cuestionó el alcance de la legislación vigente y advirtió sobre la dificultad de lograr condenas efectivas en este tipo de casos.

Clemente consideró que tanto el sistema judicial provincial como el nacional "no están preparados para aplicar penas realmente condicionantes ante el maltrato animal" . En ese sentido, sostuvo que si bien existe normativa vigente, "no hay penalizaciones acordes a los hechos de maltrato, e incluso no existen multas por tenencia irresponsable" .

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Paraná y la lucha por proteger a los animales

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El tema del maltrato animal no solo preocupa a los ciudadanos, sino que también genera debates sobre la actualización de la normativa y la necesidad de políticas públicas más efectivas. Especialistas en derecho animal coinciden en que la Ley 14.346 está desactualizada y no contempla muchas de las situaciones que hoy se observan en la sociedad.

Problema generalizado

El incremento de los casos preocupa a proteccionistas y vecinos. Para Clemente, la problemática está cada vez más extendida: "Lamentablemente, en Paraná pocas veces se conoce el nombre y apellido de los responsables, como ocurrió en el caso de Adrián Santiago Caminos (hecho reciente ocurrido en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Hay muchos casos similares que no se denuncian o quedan en la nada por miedo o por distintas razones".

Organizaciones locales, como Sobrevivientes Paraná, trabajan desde hace años para rescatar animales en situación de abandono y concientizar sobre la tenencia responsable. Sin embargo, enfrentan múltiples dificultades legales y sociales para garantizar que los casos de maltrato lleguen a juicio y se apliquen sanciones efectivas.

Ley desactualizada

Clemente explicó por qué la Ley 14.346 resulta insuficiente frente a la problemática actual: "No alcanza para penar el maltrato animal. Se trata de una norma desactualizada que no solo deja sin respuestas al sistema judicial, sino que también desampara a proteccionistas y organizaciones que trabajan por el bienestar animal".

Especialistas coinciden en que, aunque la ley reconoce a los animales como "seres sintientes" y establece penas para el maltrato, la falta de mecanismos claros para garantizar su cumplimiento hace que la mayoría de las denuncias queden sin resolución efectiva.

Baja efectividad judicial

La proteccionista señaló que pocas denuncias llegan a buen término: "Muy pocas veces se logra una pena efectiva en el ámbito penal por maltrato animal. Son contados los casos en los que los abogados logran un resultado favorable en una denuncia. No llegamos ni al 5% de efectividad y el avance judicial es menor al 2%".

"Es muy difícil que la gente denuncie y que quiera exponerse a las consecuencias. Los aparatos estatales no funcionan como deberían y el proceso judicial es muy complejo cuando uno se involucra en un caso de maltrato animal".

Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la capacitación de funcionarios judiciales, fiscales y fuerzas de seguridad para que puedan intervenir de manera efectiva en situaciones de maltrato y abandono.

Animales en las calles

Clemente brindó un panorama preocupante sobre la ciudad: "Estimativamente, te diría que un 75% de los animales en Paraná sufren maltrato o abandono".

La capital entrerriana enfrenta un serio problema de sobrepoblación animal en las calles, donde perros, gatos y otros animales conviven en condiciones de vulnerabilidad. En algunos barrios también se observan caballos, gallinas y cerdos en situación de abandono, lo que refleja la compleja relación entre pobreza, falta de educación y maltrato animal.

"Hay animales como gallinas o chanchos que viven en condiciones deplorables, al igual que las personas en esos barrios. Es una rueda que no termina".

Educación y concientización

Para revertir la problemática, Clemente señaló la educación como herramienta central: "Es muy importante abordar esto desde las escuelas, universidades o cualquier ámbito educativo. El animal no es un objeto, es una vida que siente. Sin educación y sin empatía, el problema se extiende".

Si bien las redes sociales contribuyeron a visibilizar el maltrato animal, la activista advierte que todavía son pocas las personas que se involucran activamente en rescates o denuncias.

"Siguen siendo las menos las personas que se involucran realmente".

Desigualdad y conciencia

La especialista destacó cómo la desigualdad y la falta de conciencia influyen en la percepción del maltrato: "Hay sectores que minimizan la violencia porque viven en contextos muy hostiles, con necesidades básicas sin resolver. A eso se suma la falta de educación y de empatía. Pero también hay personas con recursos que igualmente carecen de conciencia sobre el bienestar animal".

Esto evidencia que la problemática no depende únicamente de los recursos económicos, sino también de la educación, la empatía y la conciencia social sobre los derechos de los animales.

Compromiso ciudadano

Clemente remarcó la importancia del rol social frente a estas situaciones: "Generalmente, uno debe acudir a una comisaría a denunciar con fotos o videos. Involucrarse implica también hacerse cargo del proceso, y muchas veces eso deja a los denunciantes expuestos y solos. Por eso es clave acompañar: ya sea con tránsito, adopciones o ayuda a quienes rescatan animales. Cualquier aporte es importante".

Un desafío constante

Paraná enfrenta un desafío permanente: proteger a los animales mientras se construye conciencia social y se fortalecen las herramientas legales y judiciales. La combinación de abandono, maltrato, escasa educación y limitaciones legales hace que la tarea de los proteccionistas y del Estado sea cada vez más compleja.

El trabajo de Sobrevivientes Paraná y otras organizaciones es clave para que los animales tengan asistencia y los casos de maltrato no queden en la impunidad. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la problemática requiere acciones coordinadas por el Estado, actualización de la normativa vigente y campañas educativas sostenidas que fomenten la responsabilidad y el respeto hacia los animales.