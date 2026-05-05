Entre Ríos recuperó 268 puestos en la construcción, pero sigue con 2.361 menos y sueldos 6% más bajos.

La construcción en Entre Ríos sumó 268 empleos en febrero, pero aún acumula una pérdida de 2.361 puestos y una caída del 6% en salarios reales.

La provincia de Entre Ríos registró en febrero de 2026 una leve recuperación del empleo en la construcción, en un contexto aún adverso . Durante ese mes se incorporaron 268 nuevos puestos de trabajo, lo que permitió alcanzar una variación positiva del 5,5% en la comparación interanual, aunque persisten dificultades.

A nivel general, el empleo registrado en la construcción tuvo en febrero un incremento del 0,5% respecto de enero, equivalente a la recuperación de 1.822 puestos en todo el país. Este dato confirma una tendencia de corto plazo levemente favorable, ya que el sector acumula dos meses consecutivos de crecimiento, luego de la suba de 0,4% registrada en enero. En la comparación interanual, el empleo también mostró un incremento del 0,5%, con 1.602 trabajadores más que en febrero de 2025.

La construcción sumó 268 empleos en febrero en Entre Ríos, pero todavía faltan 2.361 y los salarios cayeron 6%

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Sin embargo, estos indicadores positivos no alcanzan a revertir el deterioro previo. En el caso de Entre Ríos, si se compara la situación actual con noviembre de 2023, la provincia acumula una pérdida de 2.361 puestos de trabajo en la construcción. Además, quienes continúan empleados en el sector enfrentan una caída del 6,2% en el salario real, lo que refleja una pérdida significativa del poder adquisitivo.

El informe también advierte que, más allá de la mejora reciente, los niveles actuales de empleo en la construcción siguen siendo bajos en términos históricos. En comparación con el promedio del período 2007-2023, el empleo se ubica todavía un 9,7% por debajo. Asimismo, al contrastar los datos actuales con los de noviembre de 2023 (mes previo al cambio de gobierno nacional), el sector presenta una caída del 15,9%, equivalente a la pérdida de 66.999 empleos a nivel país.

En cuanto al desempeño por jurisdicción, durante febrero de 2026 se registraron incrementos en quince provincias, con subas destacadas en Santa Cruz (6,7%), San Luis (6,1%) y Misiones (6,0%). En tanto, una provincia se mantuvo sin cambios y otras ocho mostraron caídas, siendo las más pronunciadas las de La Pampa (-3,5%), Jujuy (-3,8%) y Santiago del Estero (-4,2%), lo que evidencia un escenario heterogéneo a nivel federal.

La comparación interanual también muestra resultados dispares: solo nueve distritos registraron crecimiento, liderados por Río Negro con una suba del 31,9%, mientras que Catamarca presentó la mayor caída con un descenso del 29,0%. Este comportamiento desigual refuerza la idea de una recuperación aún incipiente y no generalizada en todo el territorio nacional.

En materia salarial, el sector de la construcción continúa mostrando señales de deterioro. En febrero de 2026, el salario promedio nacional se ubicó en $1.218.793 pesos, pero al considerar la inflación se registró una caída real del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando así cuatro meses consecutivos de retroceso.

A nivel provincial, la evolución de los salarios también fue dispar: solo seis distritos mostraron mejoras, con La Rioja a la cabeza (27,4%), seguida por Tierra del Fuego (10,6%) y La Pampa (6,3%), entre otros. En contraste, dieciocho provincias registraron caídas interanuales, siendo la más leve la de la Ciudad de Buenos Aires (-0,9%) y la más profunda la de Salta (-17,1%).

Si se analiza la evolución del salario real en relación con noviembre de 2023, el panorama sigue siendo mayormente negativo. Apenas cinco provincias lograron mejoras, mientras que la mayoría evidenció retrocesos, con Catamarca registrando la caída más significativa.

En este contexto, la leve recuperación observada en febrero en Entre Ríos aparece como un dato positivo, pero insuficiente para compensar la magnitud de la crisis que atravesó el sector. La pérdida acumulada de empleo, junto con la caída del salario real, reflejan que la construcción continúa lejos de una recuperación sólida, en un escenario donde los indicadores muestran mejoras puntuales pero todavía no logran revertir la tendencia negativa de fondo.