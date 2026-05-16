Heredero conquista el mundo: doble oro para el gin entrerriano.

La ciudad de Paraná celebra el logro de una de sus marcas más reconocidas: Heredero, la firma entrerriana que se consolida como referente en el mundo de los destilados premium , alcanzó una doble Medalla de Oro en los World Gin Awards 2026 con su Añejo Reserva.

Además, obtuvo una Medalla de Plata con su London Dry y un bronce con su gin de pomelo rosado, resultados que ubican a la marca en un lugar destacado dentro de la competencia más prestigiosa del mundo en bebidas alcohólicas.

Doble oro y orgullo entrerriano: Heredero se consagra en Londres

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Este logro posiciona a la marca entrerriana entre las mejores del mundo y abre nuevas oportunidades para seguir creciendo en mercados internacionales. En diálogo con UNO, Tomás Jaime, socio creador de Heredero, analizó el significado del premio, las características que hacen único al Añejo Reserva, la proyección internacional y los próximos desafíos de la empresa.

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"Para nosotros, obtener este premio y este reconocimiento internacional es súper importante. Nos da mucha visibilidad a nivel internacional y es un premio muy prestigioso para la marca. Estamos muy felices y orgullosos de poder obtenerlo", contó Jaime, con entusiasmo y orgullo.

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El Añejo Reserva, protagonista de la doble Medalla de Oro, tiene cinco años de añejamiento en la cava de Casa Mesopotamia, lo que lo hace un gin único en el mundo. Según Jaime, "tiene realmente mucho tiempo en barrica, lo que lo hace especial. Bajo mi conocimiento, es el único gin en el mundo añejado en barricas de Malbec".

La combinación de este añejamiento con la materia prima de la región le da una identidad profundamente entrerriana. "Compramos barricas de primer uso de vino Malbec de exportación, lo que también hace que sea un producto muy argentino. Nuestro producto base, el Canijo, es un gin con notas a pieles de mandarina de la Mesopotamia. Ya tiene una impronta muy regional, con cítricos de Entre Ríos y el agua de la Mesopotamia argentina. A eso se suma la influencia del Malbec, lo que lo convierte en un producto muy distinto y único", explicó Jaime, quien recordó que precisamente esta combinación fue lo que despertó interés en Londres: "Creo que eso también llamó la atención y dio mucho de qué hablar".

El reconocimiento internacional llega además en un momento clave para la expansión de Heredero. Jaime destacó que estos premios no solo representan un aval de calidad, sino que también abren puertas a nuevos mercados: "Estos premios son muy importantes para la marca y para la empresa, porque ayudan a seguir abriendo nuevos mercados. Esta premiación es vista por muchos distribuidores en el mundo. Más allá de eso, también nos da el reconocimiento de que venimos haciendo las cosas muy bien y de que tenemos productos de altísima calidad. Es un reconocimiento al trabajo y confirma que nuestros productos no tienen nada que envidiarle a otras marcas internacionales".

El éxito de Heredero no se limita al Añejo Reserva. La Medalla de Plata obtenida con el London Dry y el bronce con el gin de pomelo rosado reflejan una línea de productos consistente y de alta calidad. "Esto demuestra que estamos produciendo destilados de altísima calidad, reconocidos en la competencia más importante del mundo. Nos motiva a seguir por el mismo camino, elevando la vara de calidad y desarrollando nuevos productos", afirmó Jaime.

La noticia fue recibida con alegría en Paraná. "La reacción fue de felicidad total. Nunca esperábamos obtener tres premiaciones en tres productos distintos, y con el Añejo Reserva la máxima distinción posible. Estamos muy contentos y esto nos motiva a seguir creciendo e innovando", relató el empresario.

El crecimiento de Heredero no se limita al país. La empresa consolidó su expansión en Europa con una destilería en Madrid, un proyecto que demandó tiempo, inversión y adaptación a un nuevo país. "En Madrid venimos cada vez mejor. Este año crecimos mucho más de lo pensado, no solo en Madrid sino también en varias comunidades de España donde distribuimos. El gran desafío es seguir expandiéndonos a otros países de Europa. Nos llevó mucho tiempo inaugurar y habilitar una destilería en Madrid, con todo lo que eso implica: inversión, tiempo y adaptación a un país nuevo. Hoy estamos creciendo mes a mes y los resultados son muy positivos", aseguró Jaime.

La identidad entrerriana sigue siendo un pilar de la marca. "Para nosotros es sumamente importante. Utilizamos materia prima de la región y eso lo damos a conocer. Paraná es clave porque es donde tenemos nuestra destilería, Casa Mesopotamia, y todo el proyecto turístico que la acompaña", explicó Jaime, resaltando cómo la marca combina producción y experiencia turística.

De cara al futuro, Heredero se propone nuevos desafíos que combinan innovación, calidad y expansión internacional. "Queremos seguir siendo una empresa innovadora, desarrollar nuevos productos, seguir invirtiendo en la destilería, capacitarnos y consolidarnos como marca premium. Este año estamos ingresando al mercado de Estados Unidos, lo que representa un gran desafío por la competencia. También buscamos expandir Heredero en Europa. Nos queda mucho trabajo por delante, pero seguimos en ese camino", concluyó Jaime, reafirmando la proyección de la marca que nació en Entre Ríos y hoy brilla en el mundo.