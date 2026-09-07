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Créditos de hasta $100 millones para comprar 0 kilómetro y autos usados

La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.

7 de septiembre 2026 · 11:07hs
La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.

La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.
La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.

La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.
La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.

La nueva modalidad de crédito del Banco Nación (BN) permite financiar hasta el 100% del vehículo sin prenda y ofrece plazos de hasta 60 meses.

El Banco Nación amplió desde este lunes su programa “+Autos con BNA” con una nueva modalidad de créditos UVA para financiar la compra de autos 0 km y usados, con montos de hasta $100 millones por persona.

La propuesta permite cubrir hasta el 100% del valor del vehículo y alcanza a automóviles, pick-ups y utilitarios. Para las unidades usadas, se admite una antigüedad de hasta 10 años.

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Uno de los puntos destacados de la línea es que no requiere constituir una prenda sobre el vehículo, lo que simplifica la operatoria para acceder al financiamiento.

La gestión podrá iniciarse a través de una red de más de 1.400 concesionarios adheridos y unos 1.800 puntos de venta. El trámite es online y para comenzar la solicitud será suficiente presentar el DNI, aunque la aprobación quedará sujeta al análisis crediticio.

La ampliación del programa incorpora dos alternativas para los compradores: continuar con el préstamo tradicional en pesos a tasa fija o elegir la nueva financiación cuyo capital se ajusta por UVA.

  • Crédito UVA para clientes que cobran haberes o jubilaciones en el BNA: UVA + 19% TNA.
  • Crédito UVA para el resto de los clientes: UVA + 25% TNA.
  • Crédito en pesos a tasa fija para clientes que cobran haberes o jubilaciones en el BNA: 36% TNA.
  • Crédito en pesos a tasa fija para el resto de los clientes: 46% TNA.

La nueva alternativa UVA tendrá plazos de entre 12 y 60 meses. A diferencia del préstamo tradicional, el capital adeudado se actualizará de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

Este mecanismo permite comenzar con una cuota inferior a la de una financiación equivalente a tasa fija, aunque implica que tanto el capital como las cuotas posteriores estarán sujetos a la evolución del índice correspondiente.

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Como referencia, para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que acredita sus haberes en el Banco Nación tendría una cuota inicial estimada de $292.656 con el crédito UVA, frente a los $424.330 de la alternativa a tasa fija.

Para quienes no cobran sus haberes o jubilaciones en la entidad, la cuota inicial estimada para el mismo monto y plazo sería de $343.333 mediante UVA, mientras que ascendería a $508.664 con el préstamo tradicional.

El Banco Nación aclaró que esos valores son orientativos y dependerán de la evaluación crediticia y de las condiciones vigentes al momento de concretar la operación. En los créditos UVA, además, las cuotas posteriores estarán condicionadas por la evolución de los índices aplicables.

Cuánto del sueldo se puede destinar a pagar la cuota

La nueva modalidad establece que la cuota del crédito UVA podrá representar como máximo el 25% de los ingresos netos del solicitante.

En los préstamos tradicionales en pesos, en cambio, los clientes que cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación podrán afectar hasta el 35% de sus ingresos, mientras que para el resto de los usuarios el límite será del 30%.

Además, la financiación UVA contempla la posibilidad de incorporar una prima adicional de un punto porcentual anual para acceder a un mecanismo de tope de cuota vinculado con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Esta alternativa busca brindar mayor previsibilidad ante eventuales diferencias entre la evolución de las cuotas ajustadas por UVA y los salarios, aunque no elimina la actualización del capital.

Por su parte, la línea tradicional en pesos continuará disponible con tasa fija y plazos de hasta 72 meses, por lo que los compradores podrán optar entre la previsibilidad nominal de esa modalidad y una cuota inicial más baja mediante el esquema UVA.

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