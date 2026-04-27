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Argentina firmó acuerdo para exportar gas natural licuado a Alemania

El consorcio Southern Energy S.A. suministrará 2 millones de toneladas anuales de gas licuado GNL a la estatal de Alemania SEFE.

27 de abril 2026 · 09:39hs
El consorcio Southern Energy S.A. suministrará 2 millones de toneladas anuales de gas licuado GNL a la estatal de Alemania SEFE.

El consorcio Southern Energy S.A. suministrará 2 millones de toneladas anuales de gas licuado GNL a la estatal de Alemania SEFE.

El consorcio Southern Energy S.A. suministrará 2 millones de toneladas anuales de gas licuado GNL a la estatal alemana SEFE. El contrato, potenciado por Vaca Muerta, prevé ingresos por 7.000 millones de dólares y marca el ingreso de Argentina país al mercado global de reservas no convencionales.

En un contexto de reconfiguración del mapa energético mundial, la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) —ex filial de la rusa Gazprom— formalizó un contrato a largo plazo con el grupo argentino Southern Energy S. A. (SESA) para la compra de 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) durante ocho años.

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El convenio, el primero de esta escala con un proveedor sudamericano, se sustenta en el potencial de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional más grande del planeta. Según estimaciones oficiales, el volumen comprometido equivale a unos 9 millones de metros cúbicos diarios, lo que generaría ingresos superiores a los 7.000 millones de dólares durante la vigencia del contrato, dependiendo de los valores internacionales del recurso.

Barco gas licuado

Diversificación europea y el "dividendo de la paz"

Para Alemania, este acuerdo representa un paso crucial en su estrategia de independencia energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Hans-Dieter Holtzmann, de la Fundación Friedrich Naumann, señala que la dependencia de proveedores volátiles como Rusia u Oriente Medio hacía a Europa vulnerable, lugar donde Argentina aparece como un socio fiable en una zona de paz.

Por su parte, economistas como Carl Moses sostienen que este contrato posicionará al sector de hidrocarburos como el segundo pilar exportador del país, equiparándose al complejo agroindustrial. No obstante, analistas como Gabriel Puricelli advierten sobre el desafío de que este desarrollo no derive en una «economía de enclave», sino que se utilice para potenciar industrias locales como la petroquímica y la de fertilizantes.

Las entregas de gas están previstas para finales de 2027. Para cumplir con los plazos, el consorcio SESA —integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)— ejecutará un plan de inversión masivo:

  • Inversión total: 15.000 millones de dólares comprometidos por el consorcio.
  • Gasoducto propio: Construcción de una línea de 500 kilómetros desde Neuquén hasta la costa de Río Negro (1.300 millones de dólares).
  • Plantas de licuefacción: Instalación de dos unidades flotantes (FLNG) en el Golfo de San Matías para procesar el gas.
  • Capacidad: Se espera alcanzar una exportación de 6 millones de toneladas anuales para 2028.

El marco legal para estas operaciones es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según expertos, este esquema de exenciones impositivas y seguridad jurídica ha sido fundamental para adelantar desembolsos que, de otro modo, habrían dependido de una estabilización macroeconómica previa.

Gas licuado

Proyecciones a futuro

Con el acuerdo UE-Mercosur en el horizonte, cuya entrada en vigencia provisional se estima para el 1 de mayo, las condiciones de inversión podrían mejorar aún más. Las proyecciones de la plataforma SHALE24 indican que las exportaciones energéticas de SESA podrían superar los 14.000 millones de dólares para finales de 2026 y ascender a 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Expertos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) subrayan que, al ritmo de consumo actual, Vaca Muerta posee reservas para 120 años, lo que obliga al país a consolidarse como exportador neto para capitalizar una ventana de oportunidad geopolítica única.

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