Donald Trump pone en duda el respaldo a Reino Unido por Malvinas como presión a Europa.

EE. UU. evalúa revisar su apoyo a Reino Unido sobre Malvinas como represalia por falta de respaldo europeo en el conflicto con Irán, según filtración.

Un informe interno del Pentágono, filtrado recientemente y revelado por Reuters, indica que Estados Unidos evalúa represalias contra aliados europeos que no apoyaron sus operaciones en el conflicto con Irán . Entre las medidas figura revisar el respaldo histórico de Washington a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, en un giro diplomático de alto impacto estratégico.

De acuerdo con el documento, la administración encabezada por Donald Trump evalúa "la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre 'posesiones imperiales'" , con mención explícita al archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina.

Filtración revela que EE. UU. usaría Malvinas como herramienta de presión geopolítica

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Actualmente, el Departamento de Estado sostiene en su sitio oficial que las islas se encuentran bajo administración británica, aunque reconoce la disputa de soberanía con Argentina. Sin embargo, la filtración sugiere que esa posición podría ser reconsiderada como parte de una estrategia de presión geopolítica.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Washington y varios socios europeos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, Trump manifestó reiteradamente su malestar con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien acusó de "cobarde" por negarse a participar en la ofensiva contra Irán. La negativa de países europeos a otorgar derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) para las fuerzas estadounidenses profundizó el malestar en la Casa Blanca.

El correo filtrado también menciona otras posibles medidas, como la suspensión de España de la OTAN, tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no permitir el uso de sus bases (incluidas la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón) para operaciones militares.

En paralelo, la relación entre Estados Unidos y Argentina atraviesa un momento de acercamiento. El subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, destacó durante su reciente visita al país el "compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán" y adelantó que Washington ampliará la cooperación en equipamiento militar, ciberdefensa y entrenamiento conjunto.

En ese marco, en mayo comenzará el ejercicio militar "Daga Atlántica", que se extenderá durante 42 días e incluirá operaciones en Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba. Además, DiNanno confirmó que se incrementará la presencia de agencias como el FBI y la DEA, junto con mayor asistencia técnica para combatir el crimen organizado transnacional.

Durante su estadía, el funcionario también expresó preocupación por la presencia de China en infraestructura estratégica en Argentina. "No buscamos una relación confrontativa, pero no aceptaremos una posición de debilidad. Así que competiremos económica y militarmente. Sí, algunas de esas áreas de infraestructura nos preocupan", afirmó. Y añadió: "Yo entiendo que tanto Estados Unidos como Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con nuestros intereses de seguridad nacional. Es un verdadero reto para nosotros, pero el Presidente (por Trump) va a viajar allí dentro de un par de semanas, y somos optimistas en cuanto a que podremos equilibrar ambos aspectos".

Asimismo, remarcó: "Tanto el Presidente Trump como el Presidente Milei tienen el compromiso de enfrentar los retos de seguridad en la región. Sobre esos retos específicos, y hemos sido muy claros, hemos utilizado las facultades que tenemos en el Departamento de Estado para designar a los narcoterroristas como terroristas. Eso desbloquea una enorme cantidad de recursos y herramientas que, hasta que emprendimos esa iniciativa, no estaban disponibles para los Estados Unidos". Y completó: "Tendremos un aumento significativo de recursos en el futuro para desmantelar agresivamente el crimen organizado transnacional. Lo haremos en estrecha alineación no solo con Argentina, sino con nuestros otros socios regionales".

La filtración tuvo un fuerte impacto en el Reino Unido, donde los principales medios reflejaron la preocupación por un posible cambio en la postura estadounidense. The Sun informó que Trump podría examinar la posición de Washington respecto a la soberanía de las "Falkland Islands" como represalia por la negativa británica a colaborar militarmente. The Telegraph señaló que la medida formaría parte de un esquema de "penalización" a socios de la OTAN, mientras que Daily Mail destacó la frustración de Estados Unidos con sus aliados.

Por su parte, The Independent subrayó la tensión directa entre Trump y Starmer, recordando las críticas del mandatario estadounidense. En tanto, The Guardian contextualizó la situación dentro de un paquete más amplio de presiones, que incluiría tanto a Reino Unido como a España.

En este escenario, el almirante Lord West, ex comandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, advirtió: "No comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas".

La controversia reaviva la histórica disputa por las Islas Malvinas, escenario del conflicto armado de 1982 que dejó aproximadamente 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos. También pone en evidencia la fragilidad de alianzas tradicionales en un contexto internacional marcado por tensiones crecientes y reconfiguraciones estratégicas.

Aunque por el momento no hay decisiones oficiales, la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura sobre la soberanía del archipiélago introduce un elemento de incertidumbre que podría tener consecuencias significativas en el equilibrio diplomático global.