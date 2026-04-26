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Mercado Libre: la morosidad en los créditos saltó al 9% en Argentina

Un informe del JP Morgan alertó sobre la suba de la morosidad en los préstamos con la billetera virtual Mercado Libre. En Argentina saltó un 9% en 2025.

26 de abril 2026 · 16:56hs
La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9% en la Argentina. 

La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9% en la Argentina. 

Los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Libre treparon a casi un 9% en la Argentina durante 2025, en línea con el aumento de la morosidad en bancos y otras entidades financieras del país, según reveló un informe del banco estadounidense JP Morgan.

A pesar del salto, el análisis rescató que los niveles locales de incumplimiento siguen siendo más bajos que los de Brasil, aunque la suba de tasas en el último trimestre de 2025 enciende alarmas.

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Sobre los créditos de Mercado Libre

La morosidad de la cartera a más de 90 días en Argentina pasó del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% al cierre de 2025. Mientras que Brasil, por su parte, la mora cayó del 15,9% al 11% en el mismo período.

Asimismo, el informe aporta que actualmente, unos 6,3 millones de argentinos (el 14% de la población total) poseen líneas de crédito activas con la plataforma. Los préstamos por cliente promedian 3,3, lo que implica una suba frente a diciembre de 2024 cuando eran 3,0 por cada uno.

El banco estadounidense detalló que en el periodo analizado se registró una expansión notoria en los créditos a empresas, pasando de 104.000 a 205.000 pequeñas y medianas empresas financiadas en un año.

Con estas cifras, el volumen de préstamos en la Argentina representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre con US$1.100 millones. La cifra se mantiene por debajo de los niveles de México (US$3.600 millones) y de Brasil (US$7.900 millones).

Otros detalles informados

Al evaluar los motivos que propiciaron la suba de la morosidad, el análisis del JP Morgan señaló, por un lado, que a diferencia de lo ocurrido en México o Brasil, Argentina registró fuertes incrementos en las tasas de interés durante el cuarto trimestre de 2025, lo que encareció el costo de refinanciamiento para las familias.

Por otro lado, puntualizó que en mayo de 2025 se registró un freno en el otorgamiento de nuevos créditos. Al no renovarse la base con “créditos nuevos y sanos”, el peso relativo de los impagos sobre el total de la torta aumentó naturalmente.

Las familias argentinas cuadruplicaron su nivel de mora respecto a 2024, evidenciando que el uso de los préstamos personales de la aplicación pasó de ser una herramienta de oportunidad a, en muchos casos, un recurso para cubrir baches de liquidez diaria.

Mercado Libre morosidad Créditos Argentina
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