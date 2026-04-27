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Atentado en Washington: acusan formalmente al sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump

La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente Donald Trump y su equipo.

27 de abril 2026 · 10:26hs
La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente Donald Trump y su equipo.

La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente Donald Trump y su equipo.

El sospechoso de haber irrumpido en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, Cole Allen Tomas Tomas será formalmente acusado del ataque a tiros que aparentemente tenía como objetivo matar a Donald Trump y a otros funcionarios de su Gobierno.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa. Así lo adelantaron medios internacionales.

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atentado Trump

El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un hombre de 31 años que trabajaba como profesor y desarrollador de videojuegos en California. El ataque ocurrió durante un evento en el hotel Washington Hilton, donde participaban el presidente Donald Trump y otros funcionarios de alto nivel.

LEER MÁS: Tiroteo en la cena de corresponsales: Trump ileso, un agente baleado y el sospechoso identificado

Según informaron fuentes de seguridad a CNN, Allen fue reducido tras abrir fuego en la zona de detectores de metales, donde resultó herido un agente del Servicio Secreto. El atacante quedó bajo custodia mientras las autoridades federales avanzan en la investigación para determinar los motivos del hecho.

Donald Trump Washington atentado Cole Allen
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