Donald Trump: "Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria"

Donald Trump advirtió sobre nuevos ataques, anunció que Washington controlará Venezuela durante una transición.

3 de enero 2026 · 14:33hs
Donald Trump: Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En una conferencia de prensa, sostuvo: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”.

El mandatario elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para estos ataques para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

El presidente dijo que la operación para detener a Maduro se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. Y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos".

Transición

El presidente dijo que la operación para detener a Maduro se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. Y destacó: “Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos".

Luego dijo que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que haya una transición. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro“, subrayó.

“Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, prometió; y agregó que tiene “evidencia aplastante de lo que ha hecho Maduro”.

Por último, indicó que EEUU va a tomar todas las opciones militares que sean necesarias. “Los líderes de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. Cuando esta gente se vaya, Venezuela será libre definitivamente“, dijo.

“Ahora nuestro hemisferio está mucho más seguro. Quiero agradecer a los generales, quienes hicieron un trabajo fantástico con estos ataques precisos. Fue un ataque por la justicia”, concluyó.

