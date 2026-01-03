Uno Entre Rios | El Mundo | Nicolás Maduro

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

"Junto con su esposa, Nicolás Maduro fue capturado y expulsado del país", afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos

3 de enero 2026 · 08:37hs
Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Donald Trump anunció el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la de su esposa Cilia Flores, tras un ataque planificado en Caracas. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

nicolás maduro
Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

El exmandatario estadounidense sostuvo además que “esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos”, y anticipó que “los detalles se darán a conocer más adelante”.

javier milei celebro captura de nicolas maduro: viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Trump Nicolás maduro

El mensaje de rump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

También se vieron imágenes de cientos de autos intentando huir de la zona en conflicto. Los videos mostraron a agentes de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro deteniendo a todo civil en la calle.

Otros habitantes en la región bombardeada reportaron explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, en un escenario que apuntaba a una escalada histórica.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, relató una pensionada de 67 años que pidió anonimato a AFP. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, contó la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

Emmanuel Parabavis, de 29 años, residente de El Valle, también manifestó que escuchó sonar “como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.

Los estallidos ocurrieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una flota naval en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y advirtiera que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder “están contados”.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en Venezuela, lo que representó el primer ataque terrestre estadounidense en territorio venezolano.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro reportó este sábado por la madrugada lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su país y declaró el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en Caracas.

Nicolás Maduro Estados Unidos Donald Trump Venezuela Estados Unidos
Noticias relacionadas
papa leon xiv llamo a comenzar 2026 con un corazon que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Suiza: decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo

Río de Janeiro rompió un record Guinness

Río de Janeiro rompió un record Guinness por el festejo de Año Nuevo más grande del planeta

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Ultimo Momento
Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Policiales
Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Ovación
Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Boca le renovó contrato a Javier García

Boca le renovó contrato a Javier García

La provincia
Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Dejanos tu comentario