En el Día Mundial contra el Bullying, CNN emitirá un documental sobre el caso de Oriana Piccoti

Este martes, en el Día Mundial, contra el Bullying, la cadena CNN en Español transmitirá Atrapados en Silencio, un documental cuyo segundo capítulo expone el caso de Oriana Piccoti, una joven de 15 años oriunda de Paso de la Arena (Paraná Campaña), quien concurría a la escuela secundaria N° 73 de El Palenque y se suicidó el 10 de noviembre de 2016. La adolescente, en una carta dirigida a sus padres describió que era víctima de acoso escolar. En Argentina el documental se podrá ver hoy a las 18 horas (fue estrenado el domingo 30 de abril a las 00 horas).





"A Oriana no la voy a revivir, pero haré lo que esté a mi alcance para que lo que le pasó a ella no vuelva a suceder", dijo a UNO Eduardo Piccoti, papá de la adolescente. Es en este contexto que accedió a formar parte del documental, del cual participan además Imelda Bonsi, tía de Oriana y Javier Miglino, fundador de la organización no gubernamental internacional Bullying Sin Fronteras.





Contó que la periodista Marta García Gómez viajó en abril a la Argentina y que el nexo entre ellos y la cadena de televisión internacional fue Bullying sin Fronteras. "García Gómez nos contó que hubo un caso parecido al de mi hija en Texas, una chica de 17 años que tomó la misma drástica decisión, la periodista lo cubrió y quedó impactada, por eso quiso que el tema se continúe tratando. El documental también habla de otros casos en Argentina, que si bien no llegaron al suicidio, los chicos han padecido bullying y han sido muy afectados", relató Piccoti.





Remarcó que la prensa internacional no encontró eco en las autoridades entrerrianas. "Con diferentes excusas se rehusaron a hablar los directivos de la escuela, del Consejo General de Educación, también de la Fiscalía y la Policía", indicó.





El caso de Oriana

Desde un primer momento los familiares de la adolescente denunciaron que sufría bullying.

Fue Imelda Bonsi, quien a través de las redes sociales y medios de comunicación relató que su sobrina y ahijada sufrió bullying en una escuela secundaria N° 73 de El Palenque. La mujer asegura que la escuela estaba en conocimiento de la situación y apuntó a un "grupo de chicas" que habían sido "denunciadas" previamente.





El hecho, que el padre descubrió, ocurrió el jueves 10 en Paso de la Arena. En la oportunidad intervino la comisaría de Viale quien dio intervención al fiscal en turno, doctor Álvaro Piérola.









Día Mundial de Lucha contra el Bullying

Desde 2013, cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Bullying. Esta jornada histórica surge de una presentación de Bullying Sin Fronteras y que fue aprobada por más de 3.000 ONGs alrededor del planeta .

El bullying o acoso escolar es causante directo de más de 200 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. Es decir se lleva la vida de niños y jóvenes en todas partes del mundo. En el mismo lapso está probado que enferma a miles de estudiantes que en general abandonan sus estudios o los sobrellevan con angustia y cansancio como si se tratase de una cotidiana tortura.









La problemática en una serie





La problemática interpela a nivel mundial, tal vez por eso Por Trece Razones, uno de los últimos grandes éxitos de Netflix, se convirtió en la serie más tuiteada en lo que va del año. Basada en un libro de Jay Asher y producida por Selena Gomez, la serie muestra los motivos, grabados en 13 cintas de casete, por los que la joven Hannah Baker tomó la decisión de suicidarse. La ficción trata justamente temas como el bullying, la violación o el suicidio adolescente.