Paraná volverá a ser escenario de una propuesta pensada para promover hábitos saludables a través del movimiento. El sábado 21 de marzo se realizará la segunda edición de Movilizarte, una experiencia destinada a la prevención, promoción y educación de la salud a través del movimiento corporal.

La jornada se desarrollará en Sala Mayo, en la zona del puerto de la capital entrerriana, y tendrá como eje central la gimnasia postural. La actividad se extenderá de 8.15 a 18 y está dirigida a toda la comunidad, sin importar la edad ni la experiencia previa.

Movilizarte es una iniciativa impulsada por kinesiólogos que busca acercar herramientas de cuidado corporal a la población en general. La propuesta apunta a que las personas puedan comprender cómo funciona su cuerpo, reconocer hábitos cotidianos que afectan la postura y adquirir recursos simples para mejorar su calidad de vida.

Movilizarte: una jornada abierta para aprender a moverse mejor

La segunda edición estará a cargo del disertante Diego Rodríguez, reconocido por su trabajo en el campo de la gimnasia postural y la educación del movimiento. La actividad tendrá un formato mayormente práctico y será acompañada por un equipo de profesionales que asistirán a los participantes durante toda la jornada. Según explicaron desde la organización, la idea es que quienes asistan puedan experimentar en su propio cuerpo los conceptos que se trabajarán durante el encuentro, con ejercicios orientados a la conciencia corporal, la movilidad y la alineación postural.

Además, el evento contará con la participación de kinesiólogos provenientes de distintas ciudades del país que forman parte del equipo de trabajo de Rodríguez y que acompañarán el desarrollo del taller. Las inscripciones se encuentran abiertas y, según indicaron los organizadores, el interés del público ha sido muy alto. Actualmente ya hay cerca de 60 personas anotadas y se espera alcanzar entre 120 y 150 participantes. La primera edición de Movilizarte se realizó el año pasado y reunió a un centenar de asistentes, lo que motivó a los organizadores a repetir la experiencia en un espacio más amplio.

La propuesta busca instalar una mirada preventiva sobre la salud, enfocada en el movimiento y la educación corporal, en un contexto donde el sedentarismo y las largas horas de trabajo en posición sentada forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. En ese sentido, el objetivo central del evento es que los participantes no solo vivan una experiencia durante el taller, sino que puedan llevarse herramientas prácticas para aplicar en su vida diaria.

El kinesiólogo Marcos Spahn, uno de los organizadores de Movilizarte, destacó que el evento busca acercar conocimientos vinculados al movimiento a toda la comunidad y no solamente a profesionales del área. “Movilizarte es un evento que estamos construyendo para la comunidad. Con Diego Rodríguez siempre hablamos de prevención, promoción y educación de la salud, y creemos que hacía falta un espacio así, pensado para la gente”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la propuesta está abierta a cualquier persona interesada en mejorar su bienestar corporal. “Esto obviamente puede enriquecer a profesionales como kinesiólogos o profesores de educación física, yoga o pilates, pero el objetivo principal es la comunidad. Queremos que la gente común tenga acceso a este tipo de experiencias”, señaló.

La actividad central será un taller vivencial enfocado en la gimnasia postural, una disciplina que busca mejorar la alineación del cuerpo, la movilidad y la conciencia corporal a través de ejercicios específicos. “El taller es prácticamente todo práctico. Diría que es un 90% práctica y un 10% teoría. La idea es que las personas lo puedan experimentar en su propio cuerpo, porque lo importante es que después se lleven herramientas para generar hábitos”, explicó Spahn.

El cronograma de la jornada incluirá distintos bloques de trabajo a lo largo del día, con pausas destinadas a la explicación de conceptos y momentos de descanso. Habrá un break a media mañana, donde se abordarán algunos contenidos teóricos, luego se continuará con ejercicios prácticos vinculados a la conciencia corporal y la alineación postural, y tras una pausa más extensa al mediodía se retomarán las actividades por la tarde. “La idea es que las personas vivan una experiencia desde el movimiento. Por eso hablamos de una experiencia en movimiento, más que de una clase o una charla tradicional”, indicó el organizador.

Uno de los puntos que más remarcan desde la organización es que el evento está pensado para todas las edades. “La gimnasia postural es para cualquier persona. No importa si tenés 15 años o 80. Todos pueden participar porque justamente se trata de educar el cuerpo y generar hábitos saludables”, afirmó. En ese sentido, Spahn señaló que uno de los problemas más frecuentes en la vida cotidiana está relacionado con el sedentarismo y las largas horas que muchas personas pasan sentadas. “La columna está diseñada para moverse, no para estar tantas horas en posición sentada. Sin embargo, desde chicos pasamos mucho tiempo así, en la escuela, en el trabajo o frente a una computadora”, explicó.

Otro error común, según detalló, es pensar la postura como algo estático. “La postura no es solo cómo te parás o cómo te sentás. La postura es dinámica, tiene que ver con cómo te movés, cómo respirás y cómo usás tu cuerpo durante el día”, señaló. Además, mencionó que una de las excusas más habituales para no realizar actividad física es la falta de tiempo. “Muchas veces escuchamos ‘no tengo tiempo’ o ‘esto no es para mí’. Pero lo que buscamos justamente es mostrar que el movimiento puede integrarse a la vida cotidiana de manera simple”, sostuvo.

La organización del evento contará con el acompañamiento de un equipo de aproximadamente 30 kinesiólogos provenientes de distintas ciudades del país que trabajan junto a Rodríguez en la difusión de la gimnasia postural. Profesionales de Rosario, Tandil, Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Gualeguaychú, entre otras localidades, estarán presentes para asistir a los participantes durante la práctica.

Spahn también destacó que este tipo de talleres se realizan en distintas partes del país y que incluso la propuesta comenzará a replicarse en el exterior. “Este año también se van a realizar talleres en Italia y en Costa Rica, donde el equipo de Diego Rodríguez viaja para compartir esta forma de trabajo”, contó.

Finalmente, el organizador invitó a toda la comunidad a sumarse a la experiencia. “Lo importante es comunicar que esto es para todos. No hace falta ser deportista ni profesional para participar. Lo que buscamos es que las personas se muevan, aprendan y entiendan su cuerpo”, concluyó.