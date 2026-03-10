Uno Entre Rios | El País | Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano multó a FATE por no pagar los sueldos y extendió la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE por no pagar sueldo y además amplió la conciliación obligatoria que vencía este miércoles.

10 de marzo 2026 · 17:48hs
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, multó a FATE por no pagar los sueldos.

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago de sueldos a los empleados durante la conciliación obligatoria”, se informó en un comunicado.

En el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

En las últimas horas se supo que el Sutna impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, el presidente Javier Milei volvió a cargar desde Nueva York, donde se realiza el Argentina Week, contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

