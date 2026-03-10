Buenas noticias para Racing: Valentín Carboni fue operado con éxito

El delantero de Racing tendrá entre seis y ocho meses de recuperación luego de la rotura de ligamentos que sufrió hace dos semanas durante las prácticas.

En un hecho desafortunado que cayó como balde de agua fría, Valentín Carboni se rompió los ligamentos de su rodilla derecha hace dos semanas en Racing durante las prácticas del equipo. No obstante, entre tantas malas, asoma una buena. El futbolista de La Academia, cuyo pase pertenece a Inter, fue operado con éxito de aquella dura lesión.

Desde el club informaron que Carboni ya se encuentra en su domicilio luego de recibir el alta médica y en los próximos días comenzará con una recuperación que le demandará entre seis y ocho meses.

Bebote, como lo apodaron en el plantel de Racing apenas se sumó a la pretemporada, fue titular en los primeros tres encuentros, ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre, pero no logró explotar su mejor versión, por lo que ingresó como suplente frente a Argentinos Juniors y Banfield. Luego, ante Boca e Independiente Rivadavia, vio los noventa minutos desde el banco.

La mala suerte de Valentín Carboni

Lamentablemente, Carboni ya sabe lo que es tener una lesión de esta gravedad. En 2024, en la previa de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela de visitante y Bolivia de local, el ítalo-argentino quedó desafectado por un traumatismo que posteriormente se confirmó como una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. Casualmente, hacía poco tiempo que comenzaba su préstamo en Olympique de Marsella, situación similar a la que vive en Racing.