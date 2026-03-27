Paraná: hacen controles gratuitos para prevenir cáncer de cuello uterino

“Prevenir salva vidas. Con controles regulares e información, este tipo de cáncer puede evitarse o tratarse a tiempo”, recordaron. Controles en Paraná

“Prevenir salva vidas. Con controles regulares e información, este tipo de cáncer puede evitarse o tratarse a tiempo”, recordaron. Controles en Paraná

En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales se hacen papanicolaou (PAP) gratuitos y se realiza seguimiento de mujeres que tuvieron test de HPV positivo. “Prevenir salva vidas. Con controles regulares y acceso a la información, este tipo de cáncer puede evitarse o tratarse a tiempo”, dijo la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

El 8 de abril, desde las 8.00 hs, en el CAPS Illia (Provincias Unidas 330) habrá consultorio a demanda. En los CAPS “se brindan atención gratuita, asesoramiento y realización de estudios preventivos durante todo el año. Además, se impulsan distintas acciones territoriales para informar y acompañar a la población”, explicó Enrique.

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“Es fundamental que las mujeres y personas sexualmente activas realicen sus controles ginecológicos de manera regular, especialmente el Papanicolaou (PAP), ya que permite identificar lesiones en etapas tempranas”, reflexionó luego la funcionaria.

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Más adelante, destacó que el cáncer de cuello uterino está estrechamente vinculado al Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección frecuente que en la mayoría de los casos no presenta síntomas. “Por eso es clave la prevención, tanto a través de los controles como de la vacunación contra el VPH, que está incluida en el calendario nacional y es gratuita”, agregó.

Enrique también hizo hincapié en la necesidad de promover el acceso equitativo a la salud y de fortalecer las campañas de concientización: “Muchas veces, por desconocimiento o por dificultades en el acceso, los controles se postergan. Nuestro objetivo es acercar los servicios de salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz”.