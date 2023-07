Un hacker argentino robó U$S200 millones en criptoactivos y los devolvió

“Yo, en principio, no diría que soy un hacker. Sí es cierto que por años me interesé en la ciberseguridad; y que desde los nueve años juego con sistemas informáticos. Y tengo bastante experiencia. Pero nunca fue más que un hobby. Un hobby que aprendí a partir de lectura, imitación, y con la prueba y error”, cuenta sobre lo que es hoy y, sobre todo, de sus comienzos.

Federico Jaime Hacker 2.jpg

A Jaime siempre le gustó hacer experiencia, intentar nuevos desafíos. Así surgió la chance de vulnerar este sistema. “Ya veníamos estudiando Ethereum y en un momento me llamó la atención el lado de la seguridad, y quise aplicar mi experiencia. Entonces un amigo me pasó una lista de proyectos interesantes y yo empecé a revisar sus contratos inteligentes. Entre estos proyectos estaba una plataforma de préstamos inglesa, Euler Finance. Viéndola me pareció interesantísimo el sistema modular que tenían sus contratos, y, haciéndome familiar con él, una cosa me llamó la atención: una función para donar dinero del usuario al fondo común. Y ahí brilló un error, y en cosa de dos días sin dormir hice el programa que hackeo Euler Finance”, cuenta.

El adolescente de Lanús también quedó sorprendido por el momento extraído y por lo que significaba en la historia. “Es cierto que es el mayor acto de hacking financiero hecho por un individuo en la historia. Pero también es un hackeo a una empresa revisada seis veces por compañías distintas que le dieron el Ok en términos de seguridad, y no pudieron encontrar el error. Y no, no esperaba que se pudiera hacer hasta que se hizo. Fue casi accidental, de verdad”, comenta.

Luego de hacerlo, llegó la parte de contactarse para decirles quién era y lo que había hecho. “Me comuniqué con ellos por la blockchain -cadena pública descentralizada- y por mail. Tengo que decir que siempre fueron muy francos y cordiales. Nada más”, explica para luego cerrar dejando un mensaje para el resto. “El mismo que dejé en la blockchain: no sean boludos, no roben, a lo sumo hagan “bounties” (recompensas)”, explica desde Francia, donde piensa estar un tiempo más para luego volver. “Quiero continuar mis estudios en Argentina”.

(Por Julián Mozo)