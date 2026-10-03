Un vecino encontró al cangrejo con una pequeña cuchilla en una pinza y grabó el insólito episodio junto a su perra, Summer.

Un cangrejo con una navaja se volvió viral y provocó pánico y bromas en Florida.

Un insólito episodio ocurrido en Florida, Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales luego de que un vecino grabara a un cangrejo que aparentemente sostenía una pequeña navaja con una de sus pinzas.

Eduardo Álvarez encontró al crustáceo acorralado contra una pared y decidió registrar la escena con su teléfono. A su lado estaba Summer, su perra, que también se acercó con cautela al animal.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram @bestdad_ceo y, según informó el New York Post, rápidamente generó miles de comentarios entre usuarios que tomaron con humor la particular situación.

El cangrejo armado

En las imágenes se observa al cangrejo agitando sus pinzas mientras mantiene una pequeña cuchilla sujeta en una de ellas. Frente al animal, Álvarez y su mascota intentan aproximarse, aunque por momentos retroceden ante los movimientos del crustáceo.

"Amigo, ¿estás bromeando?", se escucha decir al hombre mientras enfoca al animal. Luego se dirige a su perra y pregunta: "¿Dónde demonios te encontraste un cangrejo con una maldita navaja?".

Finalmente, Álvarez toma al crustáceo por la pinza que no sostiene la cuchilla y se lo lleva del lugar. "Summer, no te recomiendo que te metas con esto", le advierte a la mascota.

Antes de finalizar la grabación, el hombre bautiza al particular ejemplar como "un cangrejo gánster".

"Florida se está saliendo de control"

El video fue acompañado por la frase "Florida se está saliendo de control" y una descripción en tono humorístico: "Señor, suelte el arma y aléjese de la arena".

La publicación también incluyó etiquetas relacionadas con el humor, la vida familiar y el conocido estereotipo de las situaciones insólitas protagonizadas por habitantes de Florida.

La escena rápidamente despertó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios se tomaron la situación con humor, mientras que otros pusieron en duda si se trataba de una situación genuina.

Las reacciones en redes

Los comentarios se convirtieron en otro de los atractivos de la publicación. "Si te metes con Crabby, te apuñalan", escribió uno de los usuarios.

Otro bromeó: "Se nota que es de Florida porque se estaba riendo cuando lo agarró". También hubo quienes expresaron sus dudas sobre la autenticidad de las imágenes: "Si esto no es un montaje, es una de las cosas más geniales que existen".

Entre las respuestas también apareció una interpretación más compasiva hacia el animal. "El pobre Sr. Cangrejo claramente presenció algo traumático", comentó otro usuario.

Un aficionado a la astrología aprovechó la situación para cerrar la lista de ocurrencias con un juego de palabras: "Cáncer de julio".

El destino del crustáceo después de que Álvarez se lo llevara no fue informado, por lo que el llamado "cangrejo gánster" quedó convertido en el inesperado protagonista de una de las escenas virales de las redes sociales.