La ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz, vive horas de conmoción por un grave hecho de violencia de género: un violento golpeó a su expareja con tanta saña que la mujer fue hospitalizada por las lesiones. Dos vecinas llegaron en el momento justo para salvarle la vida a la víctima. El hecho ocurrió el lunes cerca del mediodía.

El agresor, Miguel Ángel Kaiyer (41), fue detenido el martes por la noche en una vivienda de familiares en Piedras Blancas. En su poder tenía un rifle calibre .22 y municiones. El delito que se le endilga es el de amenazas, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y daños.

El caso tiene una fuerte repercusión en la localidad del departamento La Paz porque la víctima -cuya identidad se preserva- es una referente del movimiento de mujeres. Durante años ha sido -y es- una voz que denuncia la violencia machista. Ha participado y organizado innumerables actividades para concientizar y visibilizar la violencia de género en la ciudad, en la provincia y el país.

Una de las vecinas que salvó a la mujer contó en sus redes: "Ayer me tocó vivir y ver cómo golpeabas a E. y salvarla de tus golpes, hdp. Se me cruzaron tantas cosas por mi cabeza pero no dudé en ayudarla cuando pedía auxilio. La salvé porque vos incluso le tapabas la boca para que no grite. Pero la escuché y no dudé ni un segundo. No puedo entender por qué tanta maldad".

En las redes sociales, se han multiplicado las expresiones de solidaridad de mujeres y, en menor medida, de los hombres. El apoyo llegó con contundencia desde chicas que sufrieron hechos de violencia machista, hasta madres, hermanas y vecinas. El reclamo también interpela a los varones de la localidad: "Hombres, compartan la cara de este violento. Su silencio es complicidad", dicen algunos de los carteles virtuales que circulan a toda velocidad en las redes.

Críticas a la Fiscalia

En diálogo con UNO, Soledad Casals, dirigente ladrillera y presidenta de la asociación civil Mujeres Tenían que Ser, fue una de las tantas voces que reclamó justicia y convocó a participar de las actividades del 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. Sobre este reciente caso de violencia machista, manifestó su sorpresa por la demora de la Fiscalía para detener el sujeto: "Hay una fiscal que no está disponible o que no le parece grave la situación. El tipo siguió haciendo una vida normal. Hoy (por este martes por la tarde) fue a trabajar, a cumplir sus horas, a hacer su vida normal. ¿Cómo se normaliza una situación así? ¿Todavía tenemos a una mujer hospitalizada y el tipo suelto?".

"En Santa Elena tenemos varios femicidios sin resolver. Emblemático el de Gisela López (2016), pero también está el de Malvina Soledad Torales (en 2003) y el de Patricia Gómez (en 2001). Tenemos una historia bastante grave en este pueblo. Un pueblo donde no hay trabajo, donde las familias son muy vulnerables. Tenemos una historia bastante dolorosa. Y esto de que no se hayan esclarecido los casos de femicidio, también hace que tengamos una historia bastante cruel con respecto a los femicidios. Por eso la justicia falló y este 25 de noviembre es importante que todos participemos de la marcha y las actividades que se hagan", completó.

La secuencia de la violencia machista

Según pudo reconstruir UNO, Kaiyer fue denunciado hace ocho meses por violencia de género. Su caso fue seguido muy de cerca por el juez de Paz local, Guillermo Vega. El 4 de marzo le impuso medidas de restricción de acercamiento a su ex. La perimetral fue renovada en tres ocasiones más: el 17 de mayo, el 5 de julio y el 16 de septiembre.

Para este lunes 16 de noviembre, la medida había vencido y la víctima había expresado que debía renovarse, ya que seguía latente el temor a que suceda algo. El juez se aprestaba a extender la medida, pero Kaiyer se presentó antes en la casa de su ex y la agredió. Unas vecinas que escucharon los pedidos de auxilio, intervinieron y lograron que el golpeador se retire.

Tras el hecho, el juez de Paz local se presentó y tomó conocimiento de toda la secuencia. Minutos después, fue informada la fiscal Giuliana Giovanini. Para entonces, nadie sabía el paradero del agresor. A esto se suma que la policía local sufrió un imprevisto: el móvil estaba fuera de servicio por una avería. Más tarde, el violento se presentaría con un abogado en la Fiscalía de La Paz.

En ese contexto, todos pensaban que quedaría detenido, ya que había elementos suficientes para su detención inmediata. Una fuente inobjetable señaló que admitió los hechos violentos. Mientras la Fiscalía analizaba los demás elementos del caso, el juez de Paz local dispuso medidas inmediatas: ordenó que el agresor no pueda acercarse a la víctima. La perimetral fue por mil metros, es decir, diez cuadras, por el término de 90 días. Cabe señalar que se trata de una distancia importante, sobre todo en un pueblo pequeño.

También dispuso la continuidad del botón antipánico, rondas de la policía por 72 horas cada 4 horas. Impedimento de contacto del violento para con sus hijos; y la intervención de los organismos que velan por los niños y adolescentes -Copnaf y Anaf-. El magistrado también solicitó a la policía la instalación de una cámara móvil en la calle de la víctima y que Kaiyer siga asistiendo a un taller de masculinidades, que se dicta en la Parroquia local.

"La violación de cualquiera de estas medidas dará lugar a la intervención policial, su inmediata detención y la remisión de los antecedentes al fuero penal por el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del código penal", se le informó al acusado.

Finalmente, el martes por la noche Kaiyer fue detenido. Estaba a unos 150 kilómetros de Santa Elena, en una casa en Piedras Blancas, lejos del reclamo social que se encendía minuto a minuto en su tierra natal.