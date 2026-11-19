El Tribunal de Disciplina resolvió que el encuentro no continúe y finalice con el resultado 3-1 para el local. El partido no finalizó por la agresión al arquero Galardi.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú , por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional y suspendido por una agresión al arquero Nahuel Galardi del equipo mendocino, no continúe y así mantuvo el 3-1 a favor del local.

De esta manera, Deportivo Madryn, al que le alcanzaba el empate por la ventaja de haber terminado mejor ubicado en la general, eliminó a Deportivo Maipú y se metió en los cuartos de final del Reducido que definirá el segundo ascenso luego del conseguir por Godoy Cruz.

La propia AFA ya había dado una clara señal de por dónde iba el fallo cuando al confirmar los árbitros para los cuartos de final, ya dio a Deportivo Madryn como el rival de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El encuentro tendrá lugar este sábado a las 21:30 h. en la Tacita de Plata y tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi, que tendrá acompañado por Juan Del Fueyo y Ernesto Callegari como asistentes y la presencia de Francisco Acosta como cuarto árbitro.

El partido no sigue y Madryn eliminó a Maipú en la Primera Nacional

El partido no sigue y Madryn eliminó a Maipú en la Primera Nacional

Deportivo Madryn le ganaba a Deportivo Maipú por 3-1 y a pocos minutos del final los hinchas comenzaron a festejar la victoria con fuegos artificiales.

Uno de los artefactos de pirotecnia explotó cerca de Galardi, quien quedó tendido en el piso y fue atendido por varios minutos; los jugadores del equipo mendocino, en el que juega Enzo Pérez, no quisieron continuar el partido y el árbitro Bryan Ferreyra se vio obligado a suspenderlo.

Galardi fue traslado a una clínica para realizarse los estudios pertinentes luego de verse afectado por la explosión y desde la institución mendocina informaron que presentaba "una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia".

Desde Deportivo Madryn desmintieron lo informado desde la otra institución y después se produjo un fuerte cruces de declaraciones entre los presidentes de ambos clubes.

A la espera de la resolución del Tribunal, se conoció el informe del árbitro Ferreyra y fue lapidario respecto a lo que sucedió esa noche en Madryn: en medio de la concentración de personas alrededor de Galardi, el juez registró una frase en la que alguien le indicaba al arquero que permaneciera en el piso para forzar la interrupción.

"Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: 'Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende'", detalló Ferreyra en el informe.

A su vez, Ferreyra dejó asentado que ofreció la asistencia del médico del equipo local, pero Marcelo Baamonde, integrante de la delegación mendocina, se opuso. Y explicó: "No puede ingresar la ambulancia ya que se lo impedían jugadores sustitutos del club Deportivo Maipú que se encontraban obstaculizando la puerta de ingreso".

El resultado de los controles fue uno de los puntos más importantes del informe, ya que los profesionales consideraron que podía seguir atajando: "Luego le realizan chequeos a dicho arquero y minutos más tarde me informan que el mismo estaba en condiciones de seguir jugando y no presentaba ningún síntoma que le impida continuar".

Después del informe del árbitro y el indicio cuando salieron los árbitros para los cuartos de final, todo hacía indicar que el Tribunal de Disciplina le iba a dar la clasificación a Deportivo Madryn y, finalmente, es lo que sucedió este jueves.