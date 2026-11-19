El riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan ganó 77 unidades en la jornada de este jueves. Los bonos, en tanto, retrocedieron hasta un 5%.

En medio de un clima financiero hostil, los títulos de la deuda pública argentina registran caídas y empujan al alza al riesgo país, que opera en 925 puntos, al tiempo que las acciones registran pérdidas de hasta 5%.

En concreto, el indicador que elabora JP Morgan sube 77 unidades, o el equivalente a 9,1% en la jornada. En lo que va de noviembre aumenta 17,5% y escala hasta 62% en el acumulado del año.

La suba surge a causa del mal desempeño que anotan los bonos soberanos medidos en dólares, los cuales caen hasta un 2% en promedio y traccionan —en gran parte— el alza del riesgo país.

A esta situación se suma el clima financiero global, que registra caídas pronunciadas. Los principales indicadores de Wall Street caen, con el Nasdaq a la cabeza (-2,1%), seguido por el Dow Jones (-2%) y el S&P 500 (-1,9%). Esto se da en medio de la salida a la Bolsa norteamericana de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, que acumula una fortuna de US$ 140.000 millones.

En tanto que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADRs, operan con resultados negativos en su gran mayoría. Encabezan las del sector financiero, siendo Banco Supervielle (-9,6%), BBVA (-5,4%) y BBVA (-3,4%) y Banco Galicia (-5,3%) las de mayores pérdidas, mientras que los papeles de Pampa Energía (0,1%) y Tenaris (0,2%) registran los únicos avances.

Más datos para tener en cuenta

En el frente cambiario, el dólar oficial mayorista volvió a incrementar su valor y se posicionó sobre los $1.565, al tiempo que se volvió a agrandar la brecha cambiaria entre este tipo de cambio y el Contado Con Liquidación (CCL), superando el umbral del 12%.

Respecto al dólar minorista u oficial, este subió cinco pesos o 0,32% hasta los $1.585 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

En el segmento financiero, el MEP subió 0,7% hasta $1.649,8, mientras que el CCL terminó en $1.767,29, con un aumento del 3%. Así, la brecha entre este y el mayorista volvió a estirarse y alcanzó el 12,9% o $202,3.