Este jueves y madrugada del viernes comienza la actividad en el callejero de Las Vegas. Franco Colapinto buscará volver a la zona de puntos.

La temporada 2026 de la Fórmula 1, que ya tiene a Kimi Antonelli (Mercedes) como campeón, tendrá su 22° carrera del año en el Gran Premio de Las Vegas. Durante esta noche y la madrugada de mañana en Argentina se desarrollarán las prácticas libres 1 y 2 con la presencia de Franco Colapinto de la mano de Alpine, luego de culminar decimotercero en el Gran Premio de Brasil.

Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 kilómetros y 17 curvas serpentea pasando por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Con velocidades promedio similares a las de Monza, también conocido como el Templo de la Velocidad de la Fórmula 1, los aficionados tienen garantizada mucha acción y adelantamientos espectaculares. La primera salida a pista en el trazado será este jueves a las 21.30, mientras que a la 1 de este viernes será la práctica libre 2.

“No estamos desarrollando realmente el coche de este año ya. Sí, creo que va en la dirección que estábamos buscando. Durante el año identificas problemas claros y cosas que quizás son difíciles de solucionar. Porque con la puesta a punto y demás es complicado, y ha sido el primer año en el que el auto estuvo en pista”, admitió el pilarense.

Colapinto, quien afrontará su 47° Gran Premio de F1, señaló que en Enstone se está “pasando en limpio” los detalles del actual coche para conseguir una evolución en el siguiente modelo. “Siempre encontrás esas cosas e intentas solucionarlas durante el invierno e incorporarlas al paquete del año siguiente. Pero sí, espero que sea un buen paso adelante y que podamos pelear todavía más cerca de los equipos de punta el año que viene”, destacó el piloto quien cuenta con 32 puntos en el presente campeonato mundial.

Tras las actualizaciones que autorizó la FIA a los motores Mercedes de Fórmula 1 para aplicarlos desde el Gran Premio de Las Vegas y que se aguardan sean satisfactorias para los Alpine A526 del argentino Franco Colapinto y del francés Pierre Gasly.

“Creo que hay que seguir trabajando bien con el equipo, seguir mejorando el auto y seguir sumando puntos. Brasil fue un fin de semana un poco difícil para nosotros, así que ahora tenemos que enfocarnos en esta semana”, sostuvo con respecto a la performance que intentará revertir en el trazado callejero de Las Vegas.

Sobre la carrera nocturna en Las Vegas

Sobre las condiciones de correr en horario nocturno, e inclusive con algunas gotas de lluvia como ocurrió en la temporada anterior, Colapinto aclaró que ello puede ser aprovechado por él y su compañero galo durante el fin de semana.

“Creo que hay muchos factores en esta pista que podrían ayudarnos y vamos a dar lo mejor de nosotros. Va a ser un fin de semana diferente al resto de la temporada, así que, tengo muchas ganas de que empiece”, resaltó sobre esas "combinaciones. Así que, siempre espero con ganas esta carrera; ojalá sea un buen fin de semana" en el recorrido que cumplirán en los 6.201 metros.

Alpine empezó a despedirse de la posibilidad de ser 'el mejor del resto' en el campeonato de constructores, ya que con tres carreras por delante acumula 69 puntos, lejos de los 114 de Racing Buls, que remontó al sumar unidades en los últimos ocho Grandes Premios.

La decoración más rosa del A526 tendrá, además, un significado especial. BWT, el patrocinador principal que acompaña a Alpine desde 2022, tendrá una presencia ampliada en los pontones durante las últimas tres carreras del año. Será parte de su despedida de la escudería, que en 2027 iniciará una nueva etapa comercial con Gucci como main sponsor. El rosa, una de las señas de identidad del equipo en los últimos años, empezará así a transitar sus últimas carreras en la Fórmula 1.