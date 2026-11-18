Un fallo insólito en Buenos Aires declaró a los peces "sujetos de derecho" y la pesca se puso en el centro de la polémica.

Este 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Pesca . Una declaración científica internacional y un fallo judicial en Argentina que recorrió América Latina muestran que los peces dejan de ser los grandes ausentes de la conversación sobre derechos.

Pesca en la región

En 2003, un equipo de investigación liderado por la bióloga Lynne Sneddon publicó en la revista Proceedings of the Royal Society B un trabajo sobre truchas arcoíris. Encontraron en su cabeza receptores especializados en detectar estímulos dañinos, como los que en otros vertebrados están asociados al dolor. Cuando se les aplicaba una sustancia irritante en los labios, las truchas respiraban más rápido y tardaban más en volver a comer.

El Día Mundial de la Pesca recuerda el 21 de noviembre de 1997, cuando pescadores de 18 países se reunieron en Nueva Delhi y fundaron el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca para impulsar políticas para el sector a largo plazo. Casi treinta años después, la fecha también es una oportunidad para hablar de los propios peces.

América Latina tiene mucho en juego. Según el último informe de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, en 2024 la región produjo 13 millones de toneladas de animales acuáticos, el 9 % del total mundial, y es la segunda región con más pesca de captura después de Asia. Perú fue el cuarto país del mundo en captura, con 5,7 millones de toneladas, y Chile, el décimo. A eso se suma la acuicultura: Chile es el segundo exportador mundial de salmón, detrás de Noruega. Con esos números, la pregunta sobre qué sienten los peces deja de ser solo una curiosidad científica.

Fallos

En abril de 2024, un grupo de 40 científicas, científicos y filósofos presentó en la Universidad de Nueva York la Declaración de Nueva York sobre la Conciencia Animal, a la que desde entonces se sumaron cientos de firmas. El texto sostiene que la evidencia indica al menos una «posibilidad realista» de experiencia consciente en reptiles, anfibios y peces, entre otros animales.

Esa mirada ya llegó a los tribunales de la región. En julio se conoció que un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, declaró sujetos de derecho a dos peces dorados, Fede y Magui, que estaban en una pecera decorativa en la fachada de un restaurante. El fallo sostuvo que «no se trata de bienes materiales inertes, sino que se deben reconocer sus propios derechos» y dispuso que los peces quedaran de manera definitiva bajo cuidado responsable. El caso tuvo repercusión en medios de toda América Latina y del exterior.