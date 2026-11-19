Victoria Montenegro nació el 31 de enero de 1976 y fue secuestrada. Recuperó su identidad y reescribió su historia a través de un libro.

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia invita a la presentación del libro “Hasta ser Victoria” , de Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. La actividad se realizará el martes 24 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

La presentación contará con la presencia de su autora, quien compartirá su testimonio y el recorrido de una historia atravesada por la búsqueda de identidad, la memoria y el encuentro con la verdad. La moderación estará a cargo de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Dra. Josefina Minatta.

Victoria Montenegro nació el 31 de enero de 1976 y fue secuestrada junto a sus padres cuando tenía apenas unos días de vida, en el marco del terrorismo de Estado. Gracias al incansable trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, el 22 de agosto de 2001 pudo recuperar su identidad y comenzar a reconstruir su historia.

Derechos Humanos

Su experiencia constituye un testimonio fundamental para comprender las consecuencias de la apropiación de niñas y niños durante la última dictadura cívico-militar, pero también para poner en valor la búsqueda colectiva de las Abuelas y el derecho de cada persona a conocer su origen y su identidad.

Desde la organización recuerdan que todavía hay alrededor de 300 personas que fueron apropiadas durante la dictadura y que aún no conocen su verdadera identidad. Por eso, cada encuentro, cada testimonio y cada espacio de reflexión contribuyen a mantener vigente la búsqueda.

La actividad se enmarca en el camino hacia el 4.º Encuentro Provincial de Derechos Humanos, impulsado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), que tendrá lugar el próximo año en la ciudad de Concordia.

La Multisectorial por los Derechos Humanos invita a la comunidad a participar de este encuentro, que propone escuchar una historia de vida, acompañar la búsqueda de identidad y reafirmar el compromiso colectivo con la Memoria, la Verdad y la Justicia.