La Campagnola comunicó al personal y al sindicato el cierre definitivo de su planta en Mar del Plata. La decisión afecta a unos 80 trabajadores.

La planta de La Campagnola en Mar del Plata informó a sus trabajadores y al Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) que cerrará definitivamente sus instalaciones en la ciudad.

De acuerdo con la información transmitida al personal, la medida involucra a unos 80 trabajadores, 60 de ellos operarios que pertenecen al convenio del SOIP y otros 20 empleados del sector administrativo.

Cierre definitivo de La Campagnola

Detrás de la decisión empresarial queda planteado un escenario complejo para decenas de familias que hasta ahora tenían en esa fábrica su fuente de trabajo.

Como alternativa frente al cese de actividades, la firma propuso reubicar a quienes acepten trasladarse a otra provincia, mientras que quienes no opten por esa vía recibirían una indemnización.

Este viernes habrá una reunión entre la compañía y el sindicato para analizar el futuro laboral de los afectados. La comunicación del cierre generó preocupación entre los empleados, que aseguran haberse enterado hace apenas unas horas de la decisión empresarial, junto con la representación sindical.

Un reciente comunicado difundido por la firma precisó que la planta “ya estaba inactiva”. Además, aclaró que la decisión no implicará la desaparición de la marca del mercado argentino ya que sus productos “continuarán comercializándose” bajo un esquema de producción que contempla el abastecimiento de conservas elaboradas en otros mercados.

Por su parte, la empresa señaló que el atún había dejado de capturarse en aguas argentinas hace varias décadas y que la industria había recurrido a la importación de materia prima, principalmente desde Ecuador.