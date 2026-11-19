Nacido en Morón, Milo J llevó su música a la televisión estadounidense con una presentación en The Tonight Show.

La aparición se produjo en una semana clave para el músico de 20 años, que venía de consagrarse en los Latin Grammy 2026, donde obtuvo cuatro estatuillas, y de recibir dos nominaciones a los Grammy, cuya ceremonia se realizará en 2027.

Fallon presentó al artista haciendo referencia a esos reconocimientos y dio paso a la interpretación de “Niño”. Milo J realizó una versión de clima íntimo, acompañado por una tecladista y con una escenografía de luces tenues y un árbol sin hojas. La puesta dejó el foco en la voz y en la composición, marcada por una impronta folklórica.

Al finalizar, el conductor celebró la actuación y el público del estudio respondió con aplausos. Además, durante el programa se mencionó la próxima gira del cantante por Estados Unidos, prevista para marzo.

“Niño”, una canción con identidad argentina

La elección de “Niño” sintetiza el rumbo musical que Milo J desarrolló en La vida era más corta. En ese álbum profundizó el cruce entre sonidos urbanos y elementos del folklore argentino, con letras que abordan la memoria, los vínculos familiares, las ausencias y la infancia.

El tema, además, venía de recibir uno de los principales reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación: Grabación del Año en los Latin Grammy. El disco también obtuvo el premio a Mejor Álbum Folclórico, entre las distinciones que recibió el músico durante la ceremonia.

La presentación en el programa de Fallon permitió llevar ese repertorio a una audiencia internacional y mostrar una propuesta que se aleja de los formatos tradicionales del género urbano, sin perder la identidad con la que comenzó su carrera.

De los Latin Grammy a la televisión de Estados Unidos

El paso por The Tonight Show se sumó a un año de importantes logros para Milo J. Además de los cuatro Latin Grammy, el artista recibió dos nominaciones a los Grammy 2027 por La vida era más corta y “Niño”, y continúa con su agenda de presentaciones internacionales.

La invitación al programa de NBC lo incorporó a la lista de músicos argentinos que pasaron por el ciclo, entre ellos Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Bizarrap y Ca7riel y Paco Amoroso.

Su debut en la televisión estadounidense se convirtió así en otro paso de una carrera que, desde Morón, logró ampliar su alcance sin desprenderse de las referencias culturales y musicales argentinas que atraviesan su obra.