Pablo Testa formalizó una denuncia penal contra streaming El Fortín por amanazas e incitación a la violencia contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero

Pablo Testa formalizó una denuncia penal contra streaming El Fortín por amanazas e incitación a la violencia contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero

La Municipalidad de Paraná formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos a raíz de graves manifestaciones realizadas durante la emisión del programa de streaming político titulado "El Fortín". La presentación judicial fue efectuada formalmente por el doctor Pablo José Testa, en su carácter de Apoderado y Secretario Legal y Administrativo del Municipio de Paraná.

La acción impulsada por el Ejecutivo municipal solicita que la Justicia investigue conductas que podrían configurar los delitos de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación a la violencia colectiva, solicitando además un abordaje bajo la perspectiva de género y la normativa nacional de protección contra la violencia política hacia las mujeres.

La presentación judicial individualiza a los responsables de la producción y difusión del programa de streaming político "El Fortín", transmitido a través de la plataforma YouTube con fecha 17 de noviembre de 2026.

El texto señala que la dirección del medio y la conducción del espacio están a cargo del concejal de la ciudad de Paraná Maximiliano Rodríguez Paulin, quien co-conduce el programa junto a Juan Manuel Hernández, identificado como fotógrafo y comunicador.

Durante la emisión bajo investigación participaron los conductores señalados junto al Secretario de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, Aníbal Steren y el el debate se centró en cuestiones relativas al servicio interurbano de transporte de pasajeros en la capital provincial, específicamente la reducción de paradas y la disputa de concesión entre la anterior empresa prestataria (ERSA) y la nueva licenciataria adjudicada.

En ese marco, haciendo referencia inequívoca a la presidenta municipal de Paraná, Dra. Rosario Romero, Juan Manuel Hernández pronunció la siguiente frase textual: «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?»

Según fundamenta la denuncia, lejos de tratarse de una retractación o exabrupto, pasadas las 24 horas de la transmisión, los propios responsables del medio difundieron en su cuenta de Instagram el video editado de la entrevista al Secretario de Transporte, en el cual subrayaron la expresión denunciada contra la jefa comunal.

Términos de la denuncia y encuadre penal

La representación legal de la ciudad sostiene que los dichos pronunciados superan ampliamente el marco de una discrepancia o crítica política sobre una medida de gobierno, configurando un mensaje intimidatorio de extrema gravedad que introduce la amenaza de un ataque incendiario al domicilio particular de la mandataria.

El escrito peticiona investigar los hechos bajo las siguientes figuras del Código Penal Argentino:

Amenazas: Art. 149 bis (primer párrafo)Anuncio de un mal futuro ideado para alarmar, infundir temor y atentar contra la seguridad personal y patrimonial de la Intendenta.

Instigación a cometer delitos; Art. 209Estímulo o instigación pública a la comisión de un delito determinado contra una persona.

Incitación a la violencia colectiva: Art. 212Incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.Violencia pública-política contra las mujeres

La presentación exige que los hechos se examinen conforme a la Ley Nacional Nº 26.485 y su modificatoria Ley Nº 27.533, que tipifican y sancionan la violencia política contra las mujeres (artículos 5º inciso 6 y 6º inciso h).

En tal sentido, la alusión a un ataque incendiario lanzada en el ejercicio de funciones públicas busca intimidar, condicionar o menoscabar el ejercicio de la máxima responsabilidad institucional del Municipio.

Contexto de violencia urbana en Paraná

El escrito judicial enmarca el episodio dentro de una seguidilla de hechos de violencia política y vandalismo registrados en Paraná, entre los cuales se computan reiterados ataques y un atentado contra unidades colectivas de la empresa San José en el marco del conflicto del transporte urbano, y la quema de contenedores con daño total en calles División de Los Andes, Hipólito Vieytes, Solís, Hugo Montaño y R. Escalabrini Ortiz.

El petitorio a la Justicia

El escrito formal presentado por el doctor Pablo José Testa concluye requiriendo al Ministerio Público Fiscal la adopción de siete medidas clave: