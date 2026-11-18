La motociclista de 46 años falleció a poco de ingresar al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

La motociclista de 46 años falleció a poco de ingresar al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Una mujer de 46 años falleció en la madrugada del miércoles en el hospital Delicia Masvernat, de Concordia debido a las graves heridas sufridas en un accidente en calle Mario Gatto al 750. Allí, por motivos que se peritan la motociclista al mando de una Gilera Smash de 110 CC chocó de lleno la parte trasera de un camión estacionado.

Tras el siniestro fue socorrida y trasladada al nosocomio con graves lesiones. En el lugar,personal policial de la comisará 6° realizó las pericias sobre el rodado y el semiremoque.

La motociclista presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC), fracturas en ambos brazos y otras fracturas en distintas partes del cuerpo y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció.

A las 5.40 del miércoles, el personal policial de guardia en el hospital comunicó el fallecimiento y se dio aviso a la Fiscalía de turno.Tras recibir la notificación, la fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que se le practique una autopsia.