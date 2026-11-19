Pedro Troglio se alejó del Taladro luego de un año y medio, y tiene todo acordado para hacerse cargo del Decano.

Pedro Troglio le puso fin a un ciclo tumultuoso al mando de Banfield, que se extendió durante poco más de un año y medio y no estuvo exento de complicaciones, y tiene un acuerdo para ser el nuevo DT de Atlético Tucumán.

El entrenador de 61 años acordó de palabra los términos con el Decano del fútbol tucumano y viajará en los próximos días para poner la firma y hacerse cargo del club durante la temporada 2027.

Su paso por el club de la zona sur del conurbano bonaerense dejó un saldo de 16 triunfos, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, en los que obtuvo el 38% de los puntos disputados entre la última fecha del Torneo Apertura 2025 y la finalización del Clausura 2026.

Luego de un ciclo que fue de mayor a menor, en el que tuvo que gestionar al plantel profesional de un club con serios problemas económicos y dificultad para retener a sus futbolistas principales, Troglio se despidió del equipo Albiverde.

Al poco tiempo, recibió una propuesta de Atlético Tucumán y acordó los términos de palabra, por lo que resta que llegue a la provincia tucumana para firmar el contrato y comenzar su decimoquinto ciclo como director técnico.

¿El Emperador vuelve a Banfield?

El fútbol argentino podría tener un enroque ya que Julio César Falcioni, que dirigió a Atlético Tucumán hasta finalizar su participación en el campeonato, es uno de los candidatos para hacerse cargo de Banfield, en el que sería el sexto ciclo de un ídolo consagrado del Taladro, aunque también aparecen como candidatos Nicolás Domingo y Carlos Matheu, dos exjugadores del club con actualidad en Temperley y la reserva de Independiente, respectivamente.