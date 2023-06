Taylor Swift visitará Argentina con 'The Eras Tour'

Tras una larga espera Taylor Swift vendrá con 'The Eras Tour' al Estadio Monumental en noviembre. Próximamente anunciarían más fechas

"Realmente emocionada por decirles esto: México, Argentina y Brasil, les llevaremos The Eras Tour a ustedes este año. Sabrina Carpenter se sumará a nosotros en todos los shows" , había manifestado la artista a través de las redes sociales. En cuestión de minutos las palabras 'TAYLOR', 'TAYLOR SWIFT' y similares fueron tendencia a nivel nacional. Según la plataforma All Access estuvieron en la preventa alrededor de 650.000 personas que intentaron adquirir las entradas limitadas en forma exclusiva y se agotaron en una hora y 40 minutos.

Este martes, a partir de las 10.00, los fanáticos tratarán de hacerse con su entrada en la venta general para las dos fechas. Sin embargo, de acuerdo a All Access, "nuevas fechas se anunciarían próximamente". En este momento, las frases 'ME MATO' y 'NO LO PUEDO CREER' son las principales tendencias a nivel nacional con motivo de este suceso.

La tres veces ganadora del Grammy en la categoría 'Álbum del Año' llegará al Estadio Monumental de River Plate el próximo 9 y 10 de noviembre, donde se espera un show de tres horas en que Swift interpretará sus éxitos distribuidos en 10 álbumes: el homónimo 'Taylor Swift', 'Fearless', 'Speak Now', 'Red', '1989', 'Reputation', 'Lover', 'Folklore', 'Evermore' y su más reciente lanzamiento, 'Midnights'.

Desde el anuncio de su tour, los fanáticos de Taylor comenzaron una campaña masiva en las redes sociales para transmitirle a la cantante pop su deseo de que visite el país. Fiestas temáticas, video-mensajes, alquiler de pantallas gigantes, volanteadas y difusión en Twitter fueron algunas de las propuestas. La especulación de la gira inició con múltiples periodistas afirmando que Swift actuaría en Argentina y las esperanzas incrementaron cuando 'The Eras Tour' fue registrado como marca en el INPI, el ente que regula la entrada de marcas extranjeras en el país. Finalmente, el viernes la artista hizo el esperado anuncio.

Asimismo, la artista se encuentra en el proceso de regrabación de gran parte de su obra pues, en 2018, un productor musical adquirió los derechos de sus canciones. Por lo tanto, para ser dueña de su propiedad intelectual en su totalidad, decidió regrabar sus primeros seis álbumes de los cuales ya lanzó 'Fearless (Taylor's Version), 'Red (Taylor's Version)' y el próximo 7 de julio se lanzará 'Speak Now (Taylor's Version)'.