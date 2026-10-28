Tribunal sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves por el tiempo transcurrido. Otras dos causas por lesiones graves continúan en trámite.

Sobreseyeron a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves y otras dos siguen en trámite.

Tribunal sobreseyó a Lotocki en tres causas por lesiones graves por el tiempo transcurrido. Otras dos causas por lesiones graves continúan en trámite. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 resolvió sobreseer a Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas por pacientes que denunciaron consecuencias tras someterse a intervenciones estéticas.

La decisión se basó en el tiempo transcurrido entre los procedimientos médicos cuestionados y el primer llamado a indagatoria del cirujano. La resolución alcanza a los expedientes de Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda, mientras que las causas correspondientes a Sandra Domínguez y Yésica Forti continúan en trámite.

Los fundamentos del sobreseimiento

En los tres expedientes alcanzados por la medida, las intervenciones se realizaron hace más de diez años y la primera citación a indagatoria se produjo aproximadamente 15 años después, según los antecedentes de las causas.

Los procedimientos denunciados tuvieron lugar en septiembre de 2009 en el caso de Auzmendi, en septiembre de 2010 en el de Berger y en agosto de 2011 en el de Cuadros Miranda.

El lapso entre esas intervenciones y el primer llamado a indagatoria fue determinante para que el tribunal dispusiera el sobreseimiento de Lotocki en esos expedientes.

Dos causas continúan abiertas

La resolución tiene un alcance limitado y no implica el cierre de todas las actuaciones por lesiones graves. Las denuncias de Domínguez y Forti permanecen bajo análisis del tribunal.

En el caso de Forti, las intervenciones cuestionadas se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Las fechas de esos procedimientos presentan diferencias respecto de los expedientes en los que se dictaron los sobreseimientos.

Por su parte, Domínguez fue intervenida por Lotocki en distintas oportunidades entre 2009 y 2015, de acuerdo con los antecedentes judiciales.

Ambas causas siguen en trámite y permanecen pendientes de resolución, sin que los tres sobreseimientos modifiquen la continuidad de esas actuaciones.