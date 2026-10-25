Mauro Icardi cuestionó la ausencia de sus hijas en sus vacaciones y Wanda Nara respondió con fotos de Francesca e Isabella durante una actividad escolar.

Mauro Icardi habló de la "niñez robada" de sus hijas y Wanda Nara respondió con fotos del colegio

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutaron de unas vacaciones en México junto a los hijos de la actriz, pero sin Francesca e Isabella. Tras el viaje, el futbolista publicó un mensaje sobre la ausencia de sus hijas y apuntó contra Wanda Nara, quien respondió con fotos de las nenas camino al colegio.

El futbolista compartió en sus historias de Instagram una fotografía tomada desde la ventanilla de un avión, con el cielo y las nubes como protagonistas. Sobre la imagen, expresó su tristeza por no haber compartido esos días con Francesca e Isabella y dejó una frase que volvió a poner en escena el conflicto familiar.

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió Icardi.

Luego, el delantero apuntó contra Wanda Nara al referirse al tiempo que, según su mirada, está perdiendo con sus hijas. “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, agregó.

La publicación se conoció después de los días que pasó en la Riviera Maya junto a su pareja, los hijos de ella —Rufina, Magnolia y Amancio— y Marcela Riveiro, madre de la actriz. La ausencia de Francesca e Isabella fue el eje de su descargo, que generó repercusiones en las redes sociales.

Wanda Nara mostró a sus hijas camino al colegio

La respuesta de Wanda llegó pocas horas después y no incluyó una contestación directa a las palabras del futbolista. En cambio, la conductora publicó una serie de fotografías junto a las dos menores mientras se dirigían al colegio Lincoln, la institución bilingüe de Buenos Aires a la que asisten.

En una de las imágenes, Nara apareció dentro de su camioneta junto a Francesca e Isabella. Las niñas tenían sus rostros cubiertos con emojis de moños rosas y la empresaria acompañó la publicación con una referencia a la actividad escolar: “Al Colegio. Hoy International Day”.

Para la jornada, Wanda lució una camiseta de la Selección Argentina, en sintonía con la temática de la celebración. También compartió una segunda fotografía de Isabella, quien participó de la actividad con el uniforme de cheerleader de los Condors, una de las houses de la institución, la cara pintada y una sonrisa.

“Orgullosa de vos Isi”, escribió junto a la imagen de su hija.

De esta manera, la mediática eligió mostrar parte de la rutina escolar de las nenas en medio de la repercusión que generó el mensaje de Icardi. Las publicaciones de ambos volvieron a poner el foco en la situación familiar y en la distancia entre el futbolista y sus hijas durante las vacaciones.

Un nuevo capítulo del conflicto familiar

La ausencia de Francesca e Isabella en el viaje de Icardi se convirtió en el centro de un nuevo intercambio indirecto entre el futbolista y la conductora. Mientras él manifestó públicamente su malestar por no haber compartido las vacaciones con las menores, Wanda expuso imágenes de las actividades cotidianas de las chicas.

Las publicaciones se suman a los episodios de tensión que ambos protagonizaron en los últimos años, con mensajes en redes sociales que suelen tener repercusión pública. En esta oportunidad, el cruce se desarrolló sin una respuesta verbal directa de Nara, aunque sus fotografías junto a las nenas llegaron poco después del descargo del delantero.

Por el momento, ambos se expresaron a través de sus perfiles digitales y no trascendieron nuevas declaraciones sobre el episodio. Las publicaciones, sin embargo, volvieron a instalar el debate sobre la relación familiar y el vínculo de Icardi con Francesca e Isabella.