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El horóscopo para este lunes 26 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

26 de octubre 2026 · 07:05hs
El horóscopo para este lunes 26 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

A partir de esta semana que empieza vas a iniciar un periodo de mayor intensidad, tanto en el trabajo, los asuntos financieros y las cosas mundanas en general. Continuará siendo una época positiva, o de realizaciones, solo que con mayores esfuerzos y luchas. Acontecimientos y novedades relacionados con las finanzas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La semana que se inicia se presenta bastante favorable o fructífera para ti. Tendrás la suerte de cara y tomarás las decisiones más adecuadas. Es una semana muy favorable para uniones o asociaciones, sobre todo de trabajo o negocios. Gran actividad y momentos muy intensos, aunque tendrán un resultado final positivo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El tránsito del Sol por la casa sexta hará que tengas que centrar más tus energías, e iniciativas, en el ámbito laboral. Va a ser una semana algo más difícil o con mayores luchas, pero lograrás salir adelante con éxito. De todos modos, te conviene ser un poco más prudente o cauteloso de lo habitual, sobre todo en las finanzas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Esta semana se te presenta un poco difícil, tanto en el trabajo y los asuntos materiales como el terreno emocional. No te va a suceder nada realmente malo, ni nada que no puedas arreglar más adelante, pero tendrás que afrontar muchos problemas, obstáculos o retrasos. Pero ten paciencia, al final todo va a volver a su ser.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La presencia de Júpiter en tu signo te va a traer ayuda y protección de cara a esta nueva semana que hoy empiezas, aunque esto no evitará que sea, al mismo tiempo, una semana de muchas tensiones, estrés y ajetreo. Éxitos laborales, pero que te van a costar un esfuerzo, o una audacia, algo mayor de lo que habías previsto.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Te espera una semana de intensa actividad, tanto intelectual como también física; especialmente favorable si tuvieras algún trabajo relacionado con las comunicaciones, de carácter intelectual o de investigación. No vas a tener grandes momentos de suerte, aunque tus acciones e iniciativas resultarán inteligentes y acertadas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy comienzas una semana de carácter favorable y constructivo, sobre todo porque no solo resolverás con éxito los asuntos que lleguen a tus manos, sino porque también vas a poder arreglar muchos problemas de días o semanas anteriores. Van a ser días positivos y acertados para ti. Pero ten un poco de cuidado con traiciones.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El Sol ha comenzado a transitar por tu signo y a lo largo de esta, y las próximas tres semanas más, vas a tener una suerte algo mayor, así como una tendencia a destacar más entre los demás y que tus opiniones sean tenidas más en cuenta. Un momento ideal para que tomes iniciativas o lleves a cabo un notable cambio en tu vida.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

A lo largo de esta nueva semana vas a tener importantes buenas noticias relacionadas tanto con los asuntos de trabajo, como con algunos otros más relacionados con tu vida íntima. Aunque en realidad estarás recogiendo el fruto de muchos esfuerzos y sacrificios que has ido realizando a lo largo de los días y semanas anteriores.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La semana que hoy comienzas se presenta difícil, o muy batalladora, para ti. Especialmente estos días deberás tener cuidado con traiciones, engaños y ataques por la espalda en general; sobre todo en tu trabajo o tu vida social, pero no se descarta que también pudiera ocurrirte en tu vida íntima. Aunque al final podrás superarlo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Esta semana te va a poner a prueba en muchos aspectos, aunque no para mal. Pero debes estar firme en tus convicciones y avanzar por el camino que tú consideres el mejor, o él más justo, aunque no sea el más cómodo, o el más recomendable. Vas a tener que hacer cosas que no parecerán muy lógicas, pero al final te alegrarás.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si esta semana que empezamos consigues mantenerte en un perfil bajo, o te las ingenias para que sean otros quienes tomen las más importantes iniciativas, eso va a ser una suerte para ti, porque será una semana de muchas luchas y en la que habrá que tomar alguna decisión difícil. Te convendrá mantenerte en segundo plano.

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