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Dorothy Creighton cumplió 107 años y compartió su fórmula para una vida feliz

Dorothy Creighton celebró sus 107 años rodeada de familiares y amigos y contó por qué el buen humor y su desayuno son parte de su felicidad cotidiana.

25 de octubre 2026 · 22:37hs
Dorothy Creighton cumplió 107 años y compartió su fórmula para una vida feliz.

Dorothy Creighton cumplió 107 años y compartió su fórmula para una vida feliz.

Dorothy Creighton celebró sus 107 años con una fiesta sorpresa en Pear Tree Court, la residencia del Reino Unido donde vive desde 2023. Sus familiares, amigos y el personal del establecimiento organizaron un encuentro con globos, pancartas y una torta preparada especialmente por el chef principal.

Rodeada de sus seres queridos, la bisabuela compartió su filosofía de vida. Madre de dos hijas y un hijo, vio crecer a su familia con la llegada de nietos y bisnietos y destacó el lugar que ocupan los afectos y el humor en su historia.

“El secreto para una vida larga y feliz es tener un buen hombre, una buena familia y mantener a todos a mi alrededor alerta. Además, ¡no puedo vivir sin mi tocino y huevos todas las mañanas!”, expresó entre risas, según publicó el diario británico The Mirror.

De la peluquería al trabajo en el campo

Nacida en Bristol, Dorothy se describe como una persona que desde pequeña fue activa y aventurera. Durante su infancia, prefería jugar al fútbol con los chicos antes que participar de otros juegos.

Su vida laboral comenzó como peluquera, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial modificó su recorrido. Dejó el salón para incorporarse al Women’s Land Army, conocido como el Ejército de Mujeres en el Campo.

Este cuerpo civil británico contribuyó a sostener la producción agrícola mientras los hombres combatían en el frente. Fue durante aquella etapa cuando conoció al hombre que más tarde se convertiría en su esposo.

Conversaciones y pequeños placeres

En Pear Tree Court, el personal la describe como una mujer muy conversadora, que disfruta de los intercambios con quienes la rodean. Es habitual encontrarla en la cafetería de la residencia o junto al carrito de dulces, donde puede elegir algunas de sus golosinas favoritas.

Aimee Sparks, directora del establecimiento, destacó la importancia que tuvo el cumpleaños para toda la comunidad y el cariño que los residentes y trabajadores sienten por Dorothy.

“Como residente muy querida, fue maravilloso conmemorar este gran hito junto a ella”, señaló. También explicó que la residencia promueve una vida activa y plena para sus habitantes y que el festejo formó parte de esa propuesta.

“Fue precioso ver lo feliz que estaba de estar rodeada de sus seres queridos en su día especial”, agregó.

Una celebración que supera el siglo

Llegar a los 107 años continúa siendo un hecho excepcional. Según las estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido citadas en la publicación, en 2024 había 16.600 personas de 100 años o más en el país, el doble de las 8.300 registradas dos décadas antes.

Dorothy superó esa marca por siete años y mantiene sus preferencias cotidianas: las conversaciones, los dulces y el desayuno con tocino y huevos que mencionó durante la celebración.

Su cumpleaños reunió a distintas generaciones de una familia que construyó a lo largo de más de un siglo. Entre recuerdos, risas y muestras de afecto, compartió una jornada en la que sus seres queridos y sus pequeños placeres volvieron a ocupar un lugar central.

Dorothy Creighton vida humor
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