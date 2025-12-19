Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Vacaciones

Seguridad: cómo cuidar a los más chicos en vacaciones

Más del 90% de los padres educan a sus hijos en materia de seguridad. En épocas de vacaciones, es importante reforzas los hábitos para el cuidado de los chicos.

19 de diciembre 2025 · 12:23hs
UNOER/ Alan Barbosa

El verano se consolida como la época del año preferida para reforzar hábitos de seguridad: el 61% de los encuestados afirma que aprovecha esta temporada para irse de vacaciones, muy por encima del invierno (15%) o los fines de semana largos (17%). En ese sentido,

Con el cierre de las clases y la llegada del verano, los padres refuerzan sus consejos sobre seguridad para cuidar a sus hijos, según el estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Seguridad de Verisure. Con la llegada del fin de las clases en las próximas semanas y el inicio de la temporada de verano, muchas familias aprovechan el tiempo libre para reforzar hábitos de seguridad en los más chicos. El receso escolar no solo marca un cambio de rutina, sino también un momento clave para conversar sobre prevención y cuidado, tanto en el hogar como en los espacios públicos.

LEER MÁS: Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Datos de seguridad

De acuerdo con el estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Seguridad de Verisure, el 91% de los padres argentinos educa a sus hijos en temas de seguridad, una cifra que se mantiene estable en comparación con 2024 y que había alcanzado un 92%. El informe también señala que creció la variedad de temas que las familias abordan, incluyendo comunicación constante, precaución en espacios públicos y hábitos preventivos.

El verano se consolida como la época del año preferida para reforzar estos hábitos: el 61% de los encuestados afirma que aprovecha esta temporada para irse de vacaciones, muy por encima del invierno (15%) o los fines de semana largos (17%). El cambio de rutinas, las actividades al aire libre y el aumento de salidas familiares o con amigos hacen que la atención y el diálogo sean fundamentales. El informe refleja además un alto nivel de preocupación por la seguridad infantil y un creciente interés en sumar medidas preventivas. Cerca de la mitad de los encuestados (39%) planea contratar servicios adicionales de protección durante las vacaciones.

Cámaras de seguridad.jpg

Horarios

Por otra parte, el 82% de los argentinos dice tener en cuenta el horario para regresar a casa, una práctica que también se transmite a los hijos como parte de la educación cotidiana en seguridad. Se destaca la importancia de complementar la educación familiar con herramientas tecnológicas que contribuyan a la seguridad y faciliten la comunicación en caso de emergencia, sin sustituir la supervisión adulta. Estas soluciones incluyen aplicaciones móviles que permiten enviar alertas y activar funciones de asistencia rápida.

Vacaciones Seguridad chicos
