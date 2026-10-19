La Iglesia advirtió que el proyecto podría perder estado parlamentario en noviembre y pidió proteger a niños y jóvenes.

La Iglesia reclamó al Senado que apruebe la ley contra la ludopatía y las apuestas online.

La Iglesia argentina volvió a reclamar al Senado de la Nación que avance con el tratamiento del proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar y las apuestas en línea. A través de una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los legisladores, advirtió que la iniciativa corre el riesgo de perder estado parlamentario en noviembre si no se concreta su aprobación.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su preocupación por las consecuencias que las apuestas online generan en distintos sectores de la sociedad, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, y solicitó una respuesta urgente del Congreso.

"Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción", sostuvo la institución en el documento, en el que instó a los senadores a retomar el debate, alcanzar los acuerdos necesarios y avanzar hacia la sanción de la normativa.

Preocupación por el impacto en los jóvenes

La Comisión Episcopal señaló que los efectos negativos de las apuestas digitales ya se manifiestan en las familias, las escuelas, los clubes y las comunidades de todo el país.

Según expresó, diferentes estudios e investigaciones aportan evidencia sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias para la salud mental, los vínculos familiares y el desarrollo integral de las personas.

La institución advirtió que la facilidad de acceso a las plataformas de apuestas, especialmente mediante teléfonos celulares, representa un desafío para la protección de los sectores más vulnerables.

En ese contexto, consideró que el debate legislativo debe superar el reconocimiento del problema y concentrarse en las responsabilidades que corresponde asumir al Estado para prevenir sus consecuencias.

Un reclamo que comenzó en 2024

La Iglesia recordó que viene solicitando medidas concretas desde hace más de dos años. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país difundieron el documento "Apostar no es un juego", con el propósito de advertir sobre el crecimiento de las apuestas digitales.

Posteriormente, en noviembre de ese año, reclamaron a la Cámara de Diputados que avanzara con el tratamiento de la iniciativa. En febrero de 2025, el pedido fue trasladado al Senado.

La Comisión también mencionó un pronunciamiento de octubre de 2025 de la Conferencia Episcopal Argentina, en el que se definió la ludopatía como "un atentado contra la vida" y se alertó sobre la posibilidad de que cada teléfono celular se convierta en un "casino" ante la ausencia de controles adecuados.

Para la institución, la falta de avances legislativos prolonga una situación que afecta a numerosas familias y dificulta la implementación de herramientas de prevención.

Advierten sobre los costos sociales y sanitarios

Otro de los puntos centrales de la carta está relacionado con las consecuencias económicas y sociales de la adicción al juego.

La Comisión Episcopal sostuvo que los costos humanos, familiares y sanitarios de la ludopatía terminan recayendo sobre las personas afectadas, sus entornos y el conjunto de la comunidad, mientras que los beneficios económicos de la actividad quedan en manos de quienes participan del negocio.

"Advertimos que 'no hacer nada' también es una decisión", expresó la institución, al cuestionar la demora en el tratamiento parlamentario.

En ese sentido, reclamó que los legisladores prioricen la protección de los sectores vulnerables y adopten medidas que permitan prevenir situaciones de endeudamiento, deterioro de la salud mental y conflictos familiares asociados al juego problemático.

El pedido para evitar que el proyecto pierda vigencia

La Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que el proyecto podría perder estado parlamentario en noviembre, lo que obligaría a reiniciar el proceso legislativo si no se alcanza una definición dentro de los plazos correspondientes.

En su planteo, también citó al papa León XIV y su advertencia contra "la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles", para reforzar la necesidad de establecer regulaciones que contemplen la dignidad humana y el bien común.

Finalmente, la institución reiteró su pedido a los senadores para que retomen el tratamiento de la iniciativa y construyan los consensos necesarios para convertirla en ley.

"Es tiempo de cuidar, es tiempo de legislar, es tiempo de actuar", concluyó la Comisión Episcopal, al insistir en la necesidad de una respuesta legislativa frente al crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias sociales.