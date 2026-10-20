Google reemplazará los Gems por Skills y modificará la gestión de tareas. La transición comenzará en noviembre y finalizará en marzo de 2027.

Google prepara cambios en Gemini: nuevas funciones y una reorganización de sus herramientas de IA.

Google inició un proceso de reorganización de las funciones de Gemini, su asistente de inteligencia artificial, que modificará la manera en que los usuarios configuran instrucciones personalizadas y ejecutan tareas automatizadas. Los cambios incluyen la incorporación de nuevas herramientas, modificaciones en la interfaz y un cronograma de migración que se extenderá hasta marzo de 2027.

La actualización contempla principalmente la sustitución de los Gems por un nuevo sistema denominado Skills, además de cambios en la identificación y administración de las funciones de automatización. El objetivo es simplificar la experiencia de uso y permitir que distintas configuraciones puedan combinarse dentro de una misma conversación.

Según el cronograma difundido, la implementación comenzó en octubre de 2026 y avanzará progresivamente sobre las cuentas personales y los entornos corporativos de Google Workspace.

Los Gems serán reemplazados por Skills

Una de las principales modificaciones será la incorporación de Skills, un sistema de instrucciones reutilizables que reemplazará a los Gems, utilizados hasta ahora para crear versiones personalizadas del asistente.

Con el esquema anterior, los usuarios debían acceder a conversaciones independientes desde una barra lateral para utilizar cada configuración. La nueva modalidad permitirá integrar distintas instrucciones directamente en la ventana principal de Gemini, sin necesidad de cambiar de asistente.

De esta manera, una persona podrá combinar diferentes funciones en una misma conversación. Por ejemplo, establecer el perfil institucional de una empresa y, al mismo tiempo, definir criterios específicos para la redacción de documentos, informes o comunicaciones.

Las Skills utilizarán el formato abierto SKILL.md, basado en Markdown, que facilita la organización y transferencia de instrucciones entre distintas plataformas.

Esta característica apunta especialmente al ámbito empresarial, donde la posibilidad de reutilizar configuraciones podría contribuir a mejorar la productividad y estandarizar procesos de trabajo.

Qué herramientas mantendrán su funcionamiento

La reorganización no alcanzará de la misma manera a todas las funciones de Gemini. Algunas herramientas especializadas conservarán su modalidad de acceso y funcionamiento independiente.

Entre ellas se encuentran Canvas, destinada a la creación y edición de contenidos; Investigación Profunda, orientada al análisis de información; y Aprendizaje guiado, que ofrece asistencia educativa.

También permanecerán diferenciadas las funciones vinculadas con la generación de audio y video mediante inteligencia artificial.

La decisión busca mantener espacios específicos para las tareas que requieren herramientas especializadas, mientras que las instrucciones personalizadas podrán combinarse dentro de una conversación convencional.

Cambios en la automatización de tareas

Otra modificación prevista afecta a Spark, una función de automatización que pasará a identificarse como Tarea y estará disponible desde un selector ubicado junto al campo de escritura.

Su panel de administración también cambiará de nombre y se presentará como Configuración de tareas.

Esta herramienta permite desarrollar procesos de varios pasos en sitios web y aplicaciones, utilizando máquinas virtuales alojadas en Google Cloud.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el seguimiento de precios, la supervisión de tarifas, la recopilación de información y el análisis de mercados.

Una de sus características es la capacidad de continuar ejecutando determinados procesos sin que el usuario deba mantener abierta la sesión de trabajo.

Por otra parte, la función Acciones programadas conservará su denominación y permitirá establecer solicitudes recurrentes, con un límite de diez tareas simultáneas.

Cuándo comenzará la migración

El cronograma contempla distintas etapas de implementación según el tipo de cuenta.

Para los usuarios particulares, la migración está prevista a partir del 17 de noviembre de 2026. Durante ese proceso, los Gems existentes serán convertidos automáticamente en borradores para facilitar su adaptación al nuevo sistema.

En el caso de las cuentas empresariales, el plazo anunciado se extenderá hasta el 1 de marzo de 2027, fecha establecida para completar la transición.

La reorganización representa un cambio en la estrategia de Google para su ecosistema de inteligencia artificial, con una mayor integración de instrucciones personalizadas, automatización y herramientas de productividad.

Con esta transformación, la compañía busca que Gemini deje de depender de múltiples asistentes configurados por separado y avance hacia un entorno de trabajo más unificado, capaz de combinar diferentes capacidades dentro de una misma conversación.