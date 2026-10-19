Vicentico frenó el show de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá por una bengala y su reclamo reavivó el recuerdo de la tragedia de Cromañón.

Vicentico frenó un recital en Bogotá por una bengala y lanzó una advertencia sobre Cromañón

Vicentico detuvo el recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá al advertir que un espectador había encendido una bengala. El cantante exigió que la apagaran y su reacción quedó registrada en videos que se viralizaron en redes sociales, donde sus palabras fueron vinculadas con la tragedia de Cromañón.

La situación se produjo mientras la banda tocaba “Calaveras y diablitos”. En medio de las voces del público, un destello rojo sobresalió entre la multitud y llamó la atención del cantante, que señaló hacia el sector donde se encontraba el elemento encendido.

En lugar de continuar con la interpretación, Vicentico pidió que lo apagaran. Como la bengala seguía visible, volvió a frenar el tema y se dirigió con mayor firmeza a la persona que la había encendido.

“Pará, bolu… Apagá la bengala, ¿vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya!”, reclamó desde el escenario.

La reacción generó una respuesta inmediata entre los asistentes. Mientras algunos acompañaron el pedido del músico, otros expresaron su desaprobación hacia quien mantenía la bengala encendida. El momento quedó registrado por espectadores que filmaban el recital y las imágenes comenzaron a circular en distintas plataformas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Por qué una bengala remite a la tragedia de Cromañón

La frase de Vicentico tuvo una repercusión particular entre el público argentino por el significado que adquirió el uso de pirotecnia en los recitales después de la tragedia de República Cromañón.

El 30 de diciembre de 2004, durante una presentación de Callejeros en un local del barrio porteño de Once, el encendido de una bengala provocó un incendio que terminó con la vida de 194 personas y dejó más de 1.400 heridas.

La magnitud de lo ocurrido convirtió aquella noche en una de las mayores tragedias de la historia del rock argentino. Las víctimas, sus familias y los sobrevivientes mantienen vivo el recuerdo de lo sucedido, que también modificó la manera en que se aborda la seguridad en los espectáculos musicales.

Por eso, aunque el cantante no nombró directamente a Cromañón durante el show en Colombia, sus palabras fueron asociadas de inmediato con aquel episodio. La referencia a lo que una bengala representa para cualquier argentino alcanzó para que numerosos usuarios evocaran la tragedia y cuestionaran el uso de estos elementos en medio de una multitud.

Las repercusiones después del recital

Una vez difundidas las imágenes, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la actitud del cantante y la conducta del espectador. Entre las respuestas más repetidas estuvieron las críticas a la falta de reacción después del primer pedido de Vicentico.

“Hay gente muy irrespetuosa”, escribió un usuario. Otro cuestionó que la persona no hubiera atendido la advertencia del músico: “¿Cómo vas a ignorar a Vicentico después de que te pidió que la apagaras?”. También hubo quienes señalaron la incomodidad que habría provocado el reto frente a miles de personas.

Al mismo tiempo, varios comentarios recordaron a las víctimas de Cromañón y remarcaron que encender una bengala en un recital implica un riesgo que no debe minimizarse.

La presentación de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá quedó marcada así por un episodio que excedió lo artístico. La decisión de Vicentico de detener la música puso el foco en la responsabilidad individual durante los espectáculos y en una herida colectiva que, más de dos décadas después, continúa presente en la memoria argentina.