Robótica e inteligencia artificial reunieron en Paraná a estudiantes, científicos y profesionales.

El Congreso Internacional de la UTN Paraná reunió especialistas, escuelas y referentes tecnológicos para debatir los desafíos de la robótica y la IA.

La realización del Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial reafirmó el protagonismo de la UTN Facultad Regional Paraná en el ámbito universitario y científico-tecnológico. El encuentro permitió vincular la generación de conocimiento aplicado con la formación de profesionales y las demandas de un sector atravesado por una acelerada transformación digital.

La propuesta también contribuyó a posicionar a Paraná como sede de actividades vinculadas con la innovación y la tecnología. La presencia de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales convirtió a la capital entrerriana en un espacio de intercambio sobre disciplinas como la robótica, la mecatrónica y la inteligencia artificial.

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Organizado por la UTN Facultad Regional Paraná, a través de su Departamento de Ingeniería Electrónica, el Congreso contó con una nutrida participación y reunió durante sus jornadas a integrantes de distintos ámbitos académicos y educativos.

Especialistas abordaron los desafíos tecnológicos

El programa incluyó exposiciones de investigadores y especialistas nacionales e internacionales, con contenidos vinculados con la robótica colaborativa, los sistemas de control, la automatización y la inteligencia artificial.

Entre los disertantes estuvieron Pablo Daniel Cuña Cabrera, de UTEC; el doctor Marcelo Giuglietti; la doctora Elena Rostova y el ingeniero Carlos Benítez. También participaron el magíster especialista William Ortiz, representante de la Asociación Latinoamericana de IA y Robótica, quien presentó la conferencia “El futuro ya tiene robots”.

La segunda jornada incluyó además las exposiciones del doctor Carlos A. Cappelletti, de la UTN Facultad Regional Paraná, con la propuesta “De la voz al movimiento: control de rovers por Bluetooth con ESP32 y App Inventor”, y de la doctora Nathalie Assunção Minuzi, de UTEC, quien abordó la planificación del aula mediante herramientas de inteligencia artificial generativa.

Un humanoide que sorprendió al público

Uno de los principales atractivos del Congreso fue la demostración en vivo de un robot humanoide perteneciente a la UTN. El equipo fue trasladado especialmente desde la Facultad Regional San Francisco, Córdoba, donde tiene su sede permanente.

Las demostraciones permitieron a los asistentes conocer de cerca las capacidades de esta tecnología y observar aplicaciones concretas de los desarrollos que se llevan adelante dentro de la Universidad Tecnológica Nacional.

La presencia del humanoide también puso en evidencia el desarrollo federal de la robótica dentro de la UTN y despertó especial interés entre estudiantes y docentes que participaron de las jornadas.

Avales institucionales y formación docente

La importancia del encuentro quedó reflejada además en los distintos reconocimientos obtenidos. El Congreso fue declarado de Interés Institucional por la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Consejo Superior.

A nivel provincial, recibió la declaración de interés de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y el reconocimiento formal del Consejo General de Educación (CGE). También contó con los avales de la UTN a nivel nacional y de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos.

Uno de los aspectos destacados fue el reconocimiento del CGE, que permite a los docentes participantes acreditar puntaje para su carrera profesional. La medida busca promover la formación continua y favorecer la incorporación de tecnologías de vanguardia en las aulas entrerrianas.

El balance de la organización

Al finalizar el encuentro, el decano de la UTN Facultad Regional Paraná, ingeniero Alejandro Carrere, destacó el resultado de las jornadas y la posibilidad de mostrar las capacidades desarrolladas por la institución.

“Estamos muy contentos porque hemos dado muestra de nuestras capacidades. Se ha evidenciado a través de las distintas charlas técnicas y se ha abierto el espacio a muchas escuelas secundarias”, expresó.

Carrere valoró especialmente el vínculo generado con el nivel medio. “Ha sido un muy rico intercambio que permite interrelacionar más fuertemente a la universidad con el nivel secundario”, señaló.

Finalmente, el decano reconoció el trabajo del Departamento de Ingeniería Electrónica en la organización del Congreso y destacó la posibilidad de acercar a la comunidad el potencial tecnológico de la UTN. “Quiero felicitar e instar a agradecer a todo el equipo del Departamento de Ingeniería Electrónica que ha organizado este evento tan exitoso”, afirmó.