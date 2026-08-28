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La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

En la comisión vecinal 19 de Septiembre, la Municipalidad de Paraná realizó una capacitación para emprendedores gastronómicos para manipulación de alimentos.

28 de agosto 2026 · 17:31hs
La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos.

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos.

Una capacitación sobre manipulación de alimentos fue llevada adelante por la Municipalidad de Paraná. La misma permite obtener el carnet habilitante para trabajar en gastronomía. Del encuentro participaron más de 45 personas y fue organizado en articulación directa con la comisión vecinal 19 de Septiembre.

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La propuesta de la Municipalidad de Paraná

Se trata de una capacitación destinada a emprendedores, gastronómicos y trabajadores del rubro, que culmina con el examen para la obtención del carnet habilitante exigido por el Código Alimentario Argentino, y que en esta oportunidad convocó a más de 45 vecinos y vecinas de la zona.

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“Esta fue la primera vez que se dictó en el salón de una vecinal, a partir de una propuesta surgida del trabajo conjunto con la comisión. Este ciclo tuvo distintas instancias de trabajo con facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

“Este trabajo en conjunto se enmarca en el vínculo que la vecinal mantiene con emprendedores y vecinos de la zona y el Estado local, que a partir de la idea de Estado facilitador que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero, actúa en tres líneas de acompañamiento a emprendedores: formación, financiamiento y promoción de la comercialización”, explicó el funcionario.

Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal 19 de Septiembre, Silvina Santamaría, agradeció al municipio por la posibilidad de acercar la capacitación al barrio y destacó que “la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que se había convocado a 30 emprendedores y participaron más de 45”.

Municipalidad de Paraná Emprendedores Gastronómicos
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